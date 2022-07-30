Украинцы поразили позиции оккупантов из самодельного дрона-камикадзе 30.07.2022, 1:00

Видеофакт.

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» держат оборону на Харьковщине. Накануне с помощью самодельного дрона-камикадзе был нанесен точный удар по позициям личного состава противника.

Видео работы «Холоднояровцев» обнародовал СтратКом ВСУ в телеграм-канале.

На кадрах видео хорошо видно, как самодельное вооружение залетает точно в здание, где поселились русские захватчики. А те, кому удалось уцелеть, – бросились наутек.

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