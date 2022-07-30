закрыть
30 июля 2022, суббота, 1:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинцы поразили позиции оккупантов из самодельного дрона-камикадзе

  • 30.07.2022, 1:00
Украинцы поразили позиции оккупантов из самодельного дрона-камикадзе

Видеофакт.

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» держат оборону на Харьковщине. Накануне с помощью самодельного дрона-камикадзе был нанесен точный удар по позициям личного состава противника.

Видео работы «Холоднояровцев» обнародовал СтратКом ВСУ в телеграм-канале.

На кадрах видео хорошо видно, как самодельное вооружение залетает точно в здание, где поселились русские захватчики. А те, кому удалось уцелеть, – бросились наутек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уйти в разведку и в бункер не вернуться
Уйти в разведку и в бункер не вернуться Владимир Халип
Украина выиграла вторую фазу войны
Украина выиграла вторую фазу войны Аркадий Бабченко
Путин теряет контроль
Путин теряет контроль Тимоти Снайдер
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў