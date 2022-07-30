Украинцы поразили позиции оккупантов из самодельного дрона-камикадзе
- 30.07.2022, 1:00
Видеофакт.
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» держат оборону на Харьковщине. Накануне с помощью самодельного дрона-камикадзе был нанесен точный удар по позициям личного состава противника.
Видео работы «Холоднояровцев» обнародовал СтратКом ВСУ в телеграм-канале.
На кадрах видео хорошо видно, как самодельное вооружение залетает точно в здание, где поселились русские захватчики. А те, кому удалось уцелеть, – бросились наутек.