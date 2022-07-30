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Белый дом изучает возможность признать РФ страной-спонсором терроризма

  • 30.07.2022, 5:00
Белый дом изучает возможность признать РФ страной-спонсором терроризма

Вашингтон анализирует разные предложения по новым антироссийским санкциям.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу, 29 июля.

Она подчеркнула, что соответсвующее решение принимает Госдепартамент.

"Это требует вынесения соответствующего определения Госдепартаментом, учитывающего конкретные критерии и принятое Конгрессом США законодательство. Мы рассматриваем это наряду со спектром других предложений, призванных навязать России дальнейшие издержки", - сказала Жан-Пьер.

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