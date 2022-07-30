На юге ВСУ уничтожили более 100 оккупантов и командный пункт армии РФ

На юге ВСУ уничтожили более 100 оккупантов и командный пункт армии РФ1
- 30.07.2022, 8:04
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Разгромлены также военные склады захватчиков.
Вооруженные силы Украины на юге ликвидировали более 100 российских оккупантов, командный пункт и несколько российских складов с боеприпасами.
Об этом сообщает Оперативное командования "Юг".
Авиация ВСУ нанесла четыре удара по скоплению живой силы и технике врага в Снегиревском и Бериславском районах.
Украинские защитники за сутки уничтожили:
Опорный пункт и укрепленные подземные укрытия вражеских подразделений в Херсонской и Николаевской областях;
Пункт управления батальонной тактической группы 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов в Брускинском;
105 оккупантов;
7 танков Т-62 и Т-72;
гаубицу "Мста-Б";
2 САУ;
17 единиц бронированной техники;
2 склада с боеприпасами.
"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", - говорится в сообщении.
Корабельная группировка вражеского флота уменьшилась до 6 единиц - часть перемещена в Новороссийск, наготове к действиям находятся 2 ракетных и 2 больших десантных корабля. Угроза ракетных ударов сохраняется.