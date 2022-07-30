Лукашенко продлил военные учения возле границы Украины 7 30.07.2022, 8:08

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Утвержден новый график нахождения войск на полигонах.

Военные учения в Беларуси продлены как минимум до 6 августа. Общее количество таких "продолжений" составляет 14 недель.

Об этом сообщает РБК-Украина.

О продолжении свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. Для некоторых полигонов выходным станет 30-31 июля.

Это "очередное" продолжение учений в неделю продолжается в Беларуси с 29 апреля. В общей сложности Беларусь продолжает их уже 14 недель.

Отмечается, что "белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций", но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

Мониторинговая группа сообщает, что продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.

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