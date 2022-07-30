Замкомандующего Южного военного округа России отправили под арест 5 30.07.2022, 8:10

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Генерал-лейтенанта обвиняют в растратах.

Заместитель командующего войсками Южного военного округа России (ЮВО) по тылу генерал-лейтенант Виктор Воронов был арестован и отправлен в СИЗО.

Об этом сообщает ghall.com.ua со ссылкой на РИА «Новости».

Воронова обвиняют в трате около 2 миллионов рублей (31 тысяча долларов) от Министерства обороны на организацию земельного участка и дома.

1 августа российских суд рассмотрит жалобу на решение гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону об избрании генералу меры пресечения в виде заключения под стражу.

В июле генерал-лейтенант Сергей Умнов, бывший начальник ГУ МВД Санкт-Петербурга и помощник главы МВД Владимира Колокольцева, был арестован по делу о превышении привело к тяжелым последствиям. Суд также арестовал Ивана Абакумова, генерал-майора в отставке, бывшего заместителя начальника ГУВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все трое с 2016 по 2020 год «настоятельно рекомендовали» петербургским бизнесменам пожертвовать средства в «Фонд содействия программам ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области». При этом на вырученные средства генералы покупали имущество для личного пользования.

Ранее российские журналисты выяснили, кто на фоне больших потерь в Украине руководит российской армией. Один из генералов оказался владельцем квартиры в Москве стоимостью 2 млн долларов. Другой несколько раз судимый в 90-х, в том числе за воровство в армии.

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