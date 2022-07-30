Пионтковский: Путин теряет контроль над борьбой радикальных групп в Кремле 2 30.07.2022, 8:18

8,872

Руководство РФ боится контрнаступления украинских войск.

Массовое убийство украинских военнопленных в исправительной колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области – это следствие борьбы разных фашистских групп в Кремле.

Такое мнение высказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский, передает 24 канал.

По его словам, вбросы кремлевской пропаганды об обстреле колонии могут свидетельствовать о разногласиях в РФ, потере контроля как в бункере Путина, так и среди военного руководства России.

Пионтковский предполагает, что Путин боится контрнаступления украинских войск на юге и всячески пытается добиться "перемирия", но эту попытку хотят сорвать:

"Есть сопротивление со стороны ультрафашистской группировки и российской элиты, критикующих Путина за то, что он "недостаточно фашист". Они пытаются всячески сорвать его попытку о перемирии. Я думаю, что это ужасное преступление – следствие борьбы разных фашистских групп в Кремле".

Напомним, утром 29 июля пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло.

В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения осуществили Вооруженные силы РФ, чтобы обвинить Украину в совершении "военных преступлений" и скрыть пытки над узниками и расстрелы.

Лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту" на каждого преступника, причастного к убийству пленных "азовцев".