Россия — дикое прошлое цивилизации 6 Юрий Романенко

30.07.2022, 8:35

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Дикое начало, без этики и культуры, с одной только жаждой поглощения.

Я думаю, что вчерашний слив видео с кастрацией бойца ВСУ и преступление в Еленовке - звенья одной цепи. Очевидно, что подобные видео не сливаются просто так, без санкции. России хотелось бы, чтобы украинцы начали свои зверства, чтобы дать Западу сигнал "они там все одинаковые, это война варваров, зачем она нам". России все равно, а по Украине это может обвалиться общественная поддержка. Еленовка же запускает еще один дискурс.

Во-первых, и, это ключевое, скрытие убийств военнопленных, особенно с "Азовстали".

Во-вторых, это формирование дебильного нарратива "это Зеленский приказал сдаться защитникам Азовстали", который тем не менее, ложится в канву порохоботствующих с последующей разгонкой зрады.

Поэтому наша задача купировать их стратегию. Сохранять человечность и не повторять их зверства, рассказать всему миру, что Россия на каждом новом витке истории делает новую Катынь и ГУЛАГ, посылать на фиг провокаторов, педалирующих раскачку внутренних конфликтов.

Олег Хомяк прав, когда пишет, что "реально, такое впечатление РФ это какой-то архаичный монстр, глубокие слои бессознательного культуры, дикий, страстный и без ума. Как и изображали на картах до первой мировой войны.

Дикое начало, без этики и культуры, с жаждой поглощения, без каких либо ограничивающих норм. Дикое прошлое западной цивилизации".

Юрий Романенко, t.me

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