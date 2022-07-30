Иностранные журналисты впервые показали колонию в Еленовке после взрыва 4 30.07.2022, 9:03

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Видео опубликовало издание Reuters.

Журналистам Reuters удалось попасть на территорию колонии в Еленовке, где 29 июля произошел взрыв. На видео попали разрушенные взрывной волной и пожаром помещения колонии, а также тела убитых украинских пленных, сообщает focus.ua.

Судя по видеокадрам, барак, в котором российские оккупанты разместили украинских пленных, уничтожен полностью. У здания нет крыши. Стены — черные от копоти и гари. От двухэтажных кроватей-нар остались только металлические каркасы и сетки.

В помещении видны обугленные тела. Скорее всего, это — украинские военные батальона "Азов", которые попали в плен к российским оккупантам. Ведь ранее представители оккупационной администрации "ДНР" заявили о том, что персонал колонии не пострадал во время взрыва.

На полу барака лежат личные вещи пленных. На изолированной кружке видны кровавые брызги.

В другом помещении на полу стоят носилки с тремя телами. Под головами у убитых — какие-то бумаги. Возможно, они удостоверяют личность погибших.

На стене одного из бараков прикреплена грифельная доска. На ней — сведенья о заключенных. Если верить этой таблице, то на момент взрыва в помещении находилось 193 человека. Из них 192 были в строю и один — болен.

На улице тоже лежат тела. Их больше десяти и все они прикрыты термофольгой. Видны только обгоревшие конечности.

Журналисты также засняли еще несколько погибших. Их тоже около десяти. Практически все обнаженные или полуодетые. Следов ожогов на их телах незаметно.

На видео также видны детали от разорвавшейся ракеты. Они аккуратно сложены на столе. Однако, неизвестно: это в действительности ракета, которая по утверждению российских военных, попала в барак колонии, или же оккупанты намеренно принесли детали с другого места, чтобы продемонстрировать их журналистам.

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