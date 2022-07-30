Лукашенко уберут голодные чиновники 4 Артем Черников

30.07.2022, 9:08

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В ближайшем будущем диктатор получит большой «привет» от своих приближенных.

Санкции против белорусского режима дают о себе знать гораздо сильнее, чем предполагали лукашисты. Им уже даже нечем платить зарплаты и люди массово покидают рабочие места. Особенно сильно страдает медицинский сектор. Уже сейчас в Минске закрываются целые отделения, а на оставшихся врачей раскидывают обязанности коллег, которые уехали заграницу. Безусловно, ставка в таком случае повышается, но несоизмеримый с человеческими способностями труд медиков вынуждает кидать работу и тех, кто остался. Ведь врачи лучше других понимают, что их здоровье слишком ценно, чтобы его просто «разбазаривать» на адские условия труда.

Что касается производственного сектора, ситуация выглядит немного интересней. На ряде предприятий созданы специальные комиссии, которые проводят профилактические работы с персоналом. Выглядит это следующий образом: раз в неделю собирают персонал, который подозревают в нелояльности к режиму на личные беседы, заводят в кабинет, где 12 человек устраивают самый настоящий допрос, начиная от событий 2020 года, заканчивая отношением к войне против Украины. Таким образом предприятия составляют списки неугодных, которых можно просто уволить, а не сокращать. Естественно, ведь при сокращении они обязаны выплатить сумму равную как минимум трем месячным зарплатам.

В таких попытках экономить на всем режим копает себе яму гораздо быстрее. Ведь от численности занятых зависят и пенсионные выплаты, и ежемесячные налоги, которые шли в государственную казну. Ситуация, когда и удержать штат невозможно и потерять нельзя. Самая настоящая ловушка, где любой их шаг обречен на провал.

Следующая проблема - огромное количество оборудования, которое без должного обслуживания и при долгом простое начнет гнить. К примеру, «Беларуськалий» имел отличных польских партнеров по поставкам электрооборудования и автоматики. «ГродноАзот» и «Нафтан» ценили немецкое качество насосов и автоматики. Но без своевременных плановых ремонтов, с заменой эксклюзивных деталей, которые делают лишь изготовители оборудования, со временем оно станет экспонатом музея былой производственной славы. Практически на каждом белорусском предприятии любое оборудование либо западное, либо устаревшее советское.

Единственный штат в Беларуси, который не сокращается и не увольняется - это госслужащие. Но их зарплата напрямую зависит именно от деятельность производственной сферы, так как именно она приносила в казну огромные доходы. Чиновники и без того сильно пострадали от санкций Запада. Им стало труднее получать откаты. Ведь при закупке оборудования на Западе, которое стоит миллионы евро, некоторые умудрялись себе и дачу построить, и машину обновить. Поэтому на производствах и устанавливалась автоматика, даже на выведенное из эксплуатации оборудование, увеличивая при этом статью расходов.

В ближайшем будущем Лукашенко получит большой привет от своих приближенных лиц. Привыкшие жить на широкую ногу холуи, как правило, начинают сильно злиться, когда мясную вырезку меняют на костный набор. В эти моменты они становятся особенно агрессивны к хозяину, который просадил все на личные амбиции.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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