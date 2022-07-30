Белорус обнаружил «сюрприз» в упаковке конфет известной фабрики 3 30.07.2022, 9:17

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На предприятии дали неожиданное объяснение.

Белорусские магазины постепенно наводняют непривычно белоснежные упаковки сока, гели для душа в картонном тетрапаке и молоко в упаковках с надписью «йогурт». Что ж, такова санкционная реальность, и она постепенно дополняется новыми продуктами.

Так, читатель onliner.by Сергей недавно в очередной раз купил ассорти шоколадных конфет на развес в магазине «Светофор». Правда, под оберткой любимых «Пражских» конфет оказалось нечто совсем другое.

— Эти конфеты очень-очень любит моя супруга, потому покупаем их часто. Но конфеты, которые были в ассорти на этот раз, совсем не соответствуют оригинальным. По вкусу они совершенно другие — с каким-то повидлом, шоколад другой, а этикетка почему-то на украинском языке. Качество у них явно ниже, потому еще раз я такое не куплю. Я прикинул, что варианта может быть два: либо это контрафакт, либо для украинского рынка в Беларуси делают совершенно другие конфеты, — рассказывает читатель.

Любопытство съедало Сергея, и спустя неделю он решил написать вопрос производителю — компании «Юниаква» из Могилевской области.

— Ответили мне неожиданно быстро — в конце того же дня. Пояснили, что мне нужно внимательно читать этикетку на пакете с ассорти. Мол, там действительно в обертке из-под «Пражских» что-то другое с апельсиновой начинкой. И причина всего этого банальна — санкции. Так что придется теперь привыкать всегда быть на стреме, ведь в упаковке из-под молока сейчас можно встретить йогурт, а в упаковке одних конфет — другие. Спасибо, что не контрафакт какой-то, а их собственные конфеты, — говорит Сергей.

Производитель: «Закрытие рынка Украины привело к большому скоплению остатков»

Мы задали вопросы «Юниаква» о том, почему в упаковке одних конфет находятся другие, всегда ли украинская и белорусская версия одних конфет отличаются и какие виды конфет производителя сейчас продаются не в своей упаковке. Если вкратце, виной всему — закрытие украинского рынка, которое привело к тому, что изготовленной специально для страны-соседки упаковки оставалось слишком много. В нее и стали заворачивать другие конфеты производителя, но только для магазина «Светофор».

— Изготовитель набора конфет «Ассорти» в торговой сети «Светофор» — ООО «Юниаква», — заверяет производитель. — Закрытие рынка для потребителя из Украины (а производилось конфет более 100 тонн в месяц) привело к большому скоплению остатков по упаковочным материалам на складах производителя. Было принято решении руководства упаковывать конфеты в упаковочную ленту с указанием состава конфет на этикетке. Просим внимательно читать информацию о составе конфет, входящих в набор. Приносим свои извинения за неудобства.

По словам производителя, чтобы не было путаницы, специально для «Светофора» разработали рецептуры для наборов конфет «Ассорти», в состав которых не входит конфета «Пражская». В этот набор входят конфеты: со вкусом клюквы, со вкусом смородины, со вкусом лимона, со вкусом апельсина (последняя из них завернута в упаковку «Цукеркi „Пражськi“»).

— Наборы конфет в торговую сеть поставляются только фасованными, с нанесением информации о составе и с конкретным указанием упаковочной ленты, в которую могут быть завернуты конфеты из набора. Набор конфет «Ассорти» производится только для торговой сети «Светофор», — говорят в компании «Юниаква».

Чтобы наверняка не перепутать, производитель советует читать не только этикетку, но и общую упаковку в магазине. На обертке конфеты указаны наименование и адрес производства, а на потребительской и транспортной упаковке информации гораздо больше: это наименование, адрес производства, состав и т. д.

К ответу производитель присоединил впечатляющий количеством строк состав конфет.

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