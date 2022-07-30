Эксперты: Лукашенко ведет подготовку к вторжению в Украину 3 30.07.2022, 9:33

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Напрашиваются исторические параллели с 1941-м годом.

13 июля в Дрогичине и Иванове прошла облава силовиков: они задержали более двадцати человек. На всех задержанных составили протоколы за репост материалов из телеграм-каналов, признанных белорусским судом экстремистскими. После прошли «зачистки» в Мозыре, Хойниках и Наровле. Там задержали девять человек. Но о чем свидетельствуют задержания активистов в приграничных территориях?

Журналисты zerkalo.io спросили об этом политических экспертов.

«Южное направление — источник возможного роста военной активности»

Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Павел Слюнькин отмечает, что задержания активистов в приграничных с Украиной районах он рассматривает как часть общего процесса активизации военных мероприятий на юге Беларуси.

— В стране уже третий месяц проводятся учения как регулярных Вооруженных сил, так и войск территориальной обороны, в ходе которых отрабатываются как сугубо оборонительные, так и маневры наступательного типа вроде форсирования водных преград. В Гомельской области состоялись мобилизационные учения для контроля явки. На них проверялись сроки и количество прибывших по повесткам граждан. Периодически фиксируются факты о передислокации незначительного количества военной техники на границу с Украиной. Поэтому и всплеск арестов в приграничных районах я бы связывал с тем, что власти пытаются минимизировать риск утечек чувствительной для себя информации, задерживая потенциальных информаторов из числа местного населения.

Аналитик считает, это указывает на то, что южное направление рассматривается властями как источник существенного роста военной активности в будущем.

«Не исключено, что Минск готовится»

Старший исследователь «Центра новый идей» Павел Мацукевич считает, что возможен ввод белорусских войск в Украину.

— Пограничные территории традиционно находятся под пристальным вниманием любой власти в любой стране. В этом смысле «прополка» активистов может быть как стандартной профилактикой, так и подготовительным этапом. Во втором случае возможны свои варианты. Ввод белорусских войск в Украину — один из них, другой — возвращение российского военного контингента в Беларусь. Не исключено также, что Минск готовится к тому, что из Украины начнут прилетать ракеты в ответ на летящие из Беларуси.

По словам Мацукевича, «при любом варианте власти Минска и Москвы заинтересованы в том, чтобы проредить ряды неблагонадежных в зоне, граничащей с конфликтом».

— Предлагаю заглянуть в предвоенную историю БССР. Мне кажется, что ответы на интересующие нас сегодня вопросы находятся именно там. Весной 1941 года, в самый канун войны с Германией, в БССР шла проверка мобилизационной готовности, строились десятки военных аэродромов. Одновременно на территории Западной Беларуси, которую только-только в 1939-м присоединили и которая первой в СССР встретится с вермахтом, шли аресты и депортации «неблагонадежных элементов» в отдаленные регионы Советского союза. Очередная депортация как раз должна была завершиться 22 июня 1941 года и касалась тысяч неблагонадежных семей: свыше 20 тысяч человек. В БССР над белорусским руководством стоял Сталин, сегодня над Лукашенко есть Путин. По-моему, в остальном найти принципиальные отличия тоже сложно. Отсюда напрашиваются выводы.

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