Правозащитная деятельность — не место для самопиара Наталья Радина

30.07.2022, 9:38

1,634

Работы в этой сфере — просто непочатый край.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина опубликовала в «Фейсбуке» пост, посвященный проблемам правозащитной деятельности в Беларуси:

- Меня пригласили на «Белсат» для обсуждения проблем белорусских политзаключенных и непризнания узником совести умирающего в тюрьме Николая Автуховича. Все было бы хорошо, если бы в конце программы в эфире не был продемонстрирован рекламный ролик Светланы Тихановской, где рассказывалась, как много она и ее люди делают для помощи репрессированным. Также прозвучал призыв жертвовать средства фонду BySol и другим структурам офиса. После ролика сложилось впечатление, что в сфере правозащитной деятельности в Беларуси все складывается самым замечательным образом.

Эта манипуляция мне, мягко говоря, очень не понравилась. Объясню почему.

Как к главному редактору сайта Charter97.org ко мне постоянно обращаются люди, которые рассказывают о реальных проблемах, с которыми сталкиваются политрепрессированные и их семьи. Главные вопросы, которые волнуют белорусов:

- Сотни репрессированных и их близкие практически забыты и вообще не получают никакой помощи.

- В последние месяцы прекратилась помощь в найме и оплате работы адвокатов.

- Многие репрессированные не признаются политзаключенными.

- Люди, выходящие из тюрем, также рассказывают, что сталкиваются с огромными трудностями и не получают поддержки.

- Белорусские беженцы жалуются на очень ограниченную помощь, причем, если помогают, то структуры, не имеющие отношения к офису Тихановской. А их обращения в офис часто игнорируются.

Этот рекламный ролик Тихановской напомнил мне сюжеты Белорусского телевидения об «успехах» в белорусской экономике и «отеческой заботе» Лукашенко о простых белорусах.

Как бывшая политзаключенная могу сказать, что правозащитная деятельность - это очень чувствительная сфера и не место для самопиара. Тем более, что работы в сфере помощи пострадавшим от режима белорусам - просто непочатый край.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».