Расчет Кремля сработал с точностью до наоборот Леонид Невзлин

30.07.2022, 9:44

4,530

Мы сегодня наблюдаем удивительное явление.

После вторжения Путина украинский народ живет внутри огромной беды, люди лишаются крова, теряют близких. И все же, как свидетельствуют данные Киевского международного института социологии, абсолютное большинство украинцев - против сдачи территории в обмен на мир.

84% против. Это огромная цифра, если не забывать, чем конкретно жертвуют люди, отвечающие на вопрос социологов под вой сирен воздушной тревоги. Отдельно примечательно, что даже среди жителей Востока, где идут интенсивные бои, 77% против уступок, а два месяца назад их было меньше - 68%.

Я неоднократно писал, что мы сегодня наблюдаем удивительное явление - окончательное формирование новой украинской нации. Вот смотрите: тяжелые бои, сложная экономическая ситуация, накопление усталости, потери, разлука с близкими, а все равно - нельзя идти на уступки агрессору!

Расчеты Кремля на то, что украинцы сдадут свою независимость в обмен на прекращение бомбежек мирных городов, оторвут от себя куски родной земли и кинут в пасть дракона, оказался точным до наоборот.

И правильно, что опрос не проводился среди жителей аннексированного Крыма и неподконтрольных Украине районов Донбасса и среди выехавших за границу после 24 февраля 2022 года. Отвечали лишь те, кто действительно живет под угрозой бомбежек бешеного диктатора и его клики.

Леонид Невзлин, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».