«Если иностранец прожил пять лет, местные власти помогут в приобретении квартиры» 30.07.2022, 9:54

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Белоруска рассказала о жизни на юге и севере Италии.

За 15 лет Анна переезжала в Италию два раза. Теперь она рассказывает Tochka.by, как пережить неудачный релокейт, почему Италия бывает очень разной и как там сейчас относятся к белорусам.

Предыстория началась с поездки мамы нашей героини на заработки в Италию. Она познакомилась с местным жителем и вышла замуж. Это позволило дочери получить вид на жительство. Причем Анна смогла запрыгнуть "в уходящий поезд". Программа воссоединения со взрослыми детьми впоследствии была отменена.

Сейчас возможность официально проживать в Италии позволяет рассчитывать на легальное трудоустройство и социальные бонусы. Впрочем, путь был тернист и прерывался возвращением на родину. Войти в одну реку с разными течениями дважды помогла философия "не можешь изменить мир вокруг себя – измени свое отношение к этому миру".

Кофе по-неаполитански

В 2007 году Анна переехала из небольшого белорусского райцентра в Гродненской области в маленький городок на Сицилии. Она коротко характеризует проведенные на юге Италии пять лет как жизнь на курорте. Там собеседница начала учить итальянский и устроилась работать в школу танцев для детей – пригодился навык, обретенный на родине. В этом скрывался и главный минус: низкий заработок вследствие неофициального трудоустройства.

"Я человек немеркантильный, и на тот момент была довольна условиями. Недостаток финансов с лихвой компенсировался природой и окружающими людьми", – рассказала Анна.

Она обратила внимание, что обустроиться на новом месте помогло наличие русскоязычного комьюнити. Наша героиня отмечает доброжелательность и открытость итальянцев, но признается, что к их менталитету и эмоциональности привыкала едва ли не год.

Еще один недостаток, вытекающий из преимущества, – климат. Летом бывало очень жарко, зимой доходило до нуля. Поэтому в теплое время года нужен кондиционер, в холодное – обогреватель, а для южной Италии и невысокого заработка это дорогое удовольствие.

"Центрального отопления там нет, хотя часто температура доходит до нуля при высокой влажности и холоде, идущем от моря. Обычно квартиры отапливались мобильными газовыми колонками и даже печками-буржуйками. Старались минимально использовать электричество из-за дороговизны", – уточняет Анна.

В определенный момент сошлись несколько факторов, которые заставили вернуться домой. Постепенно разъехались многие русскоязычные друзья, остро проявились финансовый и ментальный вопросы. Также возникла необходимость присматривать за дедушкой, который остался один на родине героини.

Она не скрывает, что, возможно, не последнюю роль на тот момент сыграла и ностальгия. Но с собой Анна забрала привычку итальянцев начинать утро с кофе.

"На юге Италии я пристрастилась к традиции пить кофе не дома, а в кафе. Даже если было мало денег, я не отказывала себе в удовольствии купить макиато, маленькое пирожное и забыть о заботах. Испортить настроение не мог даже дождь, который в утренние часы смотрелся необычайно красиво", – делится воспоминаниями собеседница.

Италия десять лет спустя

Разницу менталитета южан и северян в Италии ярко показывают фильмы "Добро пожаловать на юг" и "Добро пожаловать на север". Их часто ставят туристам во время длительных поездок по стране.

Анна подтвердила, что многое действительно отражает реальность. В 2017 году собеседница попала в совсем другую Италию, куда также переехала ее мама.

Небольшое поселение находится в Альпийской долине в Южном Тироле в провинции Больцано. Регион хорошо известен мягким климатом, чистым воздухом и, соответственно, горнолыжными и спа-курортами. "Зюдтироль" также знаменит натуральными фермерскими продуктами и чистейшей водой, от которой никогда не бывает накипи.

Многие здесь зарабатывают на сдаче жилья туристам. Близость к Австрии и Швейцарии, а также исторические предпосылки неофициально делают вторым национальным языком немецкий. Он даже больше важен, чем итальянский – например, при желании устроиться на работу в местные отели.

"Климат здесь волшебный, более мягкий: лето не такое жаркое, как на юге, зима снежная. Солнце круглый год. Тут очень красивые грозы, которые уже меня не пугают, Доломитовые Альпы, горные реки и озера. Как-то я сидела под деревом, смотрела на мой любимый итальянский дождь и осознала, что это мое место", – признается Анна.

Также, по ее словам, здесь все стабильно в материальном плане. Местные службы оказывают помощь тем, кто попал в сложную ситуацию, могут назначить выплаты или помочь с поиском работой. Благодаря развитости туристического сектора и востребованности среди немецкоязычных стран, трудоустроиться гораздо проще. Адаптироваться приезжим помогают бесплатные школы, где можно выучить немецкий язык до необходимого уровня.

"Я два года работала в итальянском магазине и, когда возникла потребность найти другую работу, начала изучать немецкий. Чтобы изъясняться более-менее уверенно, мне понадобилось около года", – поясняет собеседница.

Заставила скорректировать планы пандемия, которая, как известно, больше всего среди европейских стран отразилась на Италии: все было очень строго, никто под угрозой штрафов просто так на улицу не выходил.

Чуть больше года назад Анна устроилась в кафе, где делают мороженое. Заведение существует 20 лет, и его хозяина хорошо знают в округе. Люди едут за 50 километров, чтобы купить десерт.

"И действительно! Я никогда раньше не любила мороженое, как ни странно. А здесь начала его есть. Оно из альпийского молока, которое производят в этом регионе. Удивительный вкус", – с удовольствием рассказывает белоруска.

Она подчеркнула, что кафе находится в двух минутах от дома. Вместе со своим папильоном по кличке Дарвин (собаку Анна привезла из Беларуси) собеседница каждое утро начинает с прогулки и, естественно, кофе: "Все уже знают и ждут нас в 9 утра, хотя моя смена начинается во второй половине дня".

В кафе работает интернациональная команда: есть ребята из Македонии, Словении и даже Китая. По словам Анны, подобрался очень хороший коллектив, в котором можно посмеяться, сделать кофе-паузу и рассчитывать на помощь, если станет не по себе.

"Это очень тяжелая работа, все время находишься на ногах. А при большом наплыве клиентов не можешь расслабиться ни на секунду. Поэтому очень важно, что сформировался здоровый микроклимат, это помогает преодолевать трудности. Если возникает языковой вопрос (с немецким), коллеги без проблем переходят на итальянский", – рассказывает героиня.

Философия восприятия

Анна заметила, что интернациональный рабочий коллектив несколько дружнее, чем чисто итальянский. Возможно, потому что их связывает сложный путь и общая мечта закрепиться в Италии. Но это не означает, что собеседница как-то негативно относится к местным жителям. Просто есть опыт работы с итальянцами: она никак не могла привыкнуть к их эмоциональности и готовности повысить голос или сказать что-то некорректное.

Анна относится к этому с пониманием. И, во-первых, не вступает в споры, а тихо уходит, даже если работа очень нужна. Во-вторых, белоруска подчеркивает, что оценка "плохие-хорошие" относительна и применима не к какой-то национальности, а к конкретному человеку.

"Когда я приехала в Италию впервые, у меня был другой взгляд на мир. Здесь уже всплывает определенная философия, которая мне помогает. Нельзя оценивать человека по национальности. И лучше не торопиться с выводами, а просто выждать время, прочувствовать людей. Иногда имеет смысл поискать причину в себе. Когда ты меняешься внутри, меняется и отношение других к тебе. Ненужные люди сами отпадают, остаются только те, кто по душе. Я к этому пришла. И сейчас абсолютно уверена, что можно везде жить хорошо, главное, чтобы гармония была внутри", – так оценивает свою адаптацию в Италии собеседница.

Сколько стоит жизнь в Италии?

Восьмичасовой рабочий день в месяц приносит две тысячи евро. Предусмотрена и 13-я зарплата в декабре.

Однушка, которую Анна снимает в частном шестиквартирном доме, обходится в 700 евро. Из коммунальных платежей: 40 евро за свет ежемесячно и 100 евро в год за вывоз мусора. За воду платить не нужно, но это условие зависит от хозяина и системы водоснабжения. Если на юге зимой ходят в шерстяных носках, в Альпах без отопления нельзя. Здесь активно задействуют электрические обогреватели, они стали более современными и способны быстро отопить частный дом.

Снять квартиру, особенно в туристический сезон, непросто. Теоретически можно найти студии за 600 евро, но их быстро "расхватывают". При поиске с помощью агентов придется оплатить сразу три-четыре месяца.

Проезд в общественном транспорте стоит полтора евро. Можно купить накопительную карточку и после определенного количества километров на территории Южного Тироля цена составит уже 80 евроцентов.

"Если иностранец прожил в регионе пять лет, и у него хороший контракт, местные власти окажут помощь в приобретении квартиры. Покроют часть суммы и помогут в получении кредита с низким процентом (1,5% годовых). В принципе, это правило работает во всей Италии, но я сомневаюсь, что в других регионах оно реализуется так четко, как в Южном Тироле", – объясняет наша героиня.

Яркий пример – знакомая многодетная семья, которая получила от государства трехкомнатную квартиру: сейчас они платят кредит в четыре раза меньше, чем за съем, и через десять лет станут собственниками жилья.

Также заметна была помощь местных властей во время пандемии. До коронавируса мама собеседницы работала по контракту, а из-за вынужденной потери работы ей полгода оплачивали квартиру и продукты.

Что касается еды, то статус аграрного региона гарантирует свежесть продуктов в магазинах у дома.

"Молоко 250 мл стоит 89 евроцентов, йогурт – 50. Я почти не ем мясо, люблю овощи и картошку. Она здесь дорогая – 3 евро за килограмм. Также часто покупаю рис. Иногда хожу в китайский ресторан. По примерным расчетам, на питание у меня уходит около 300 евро в месяц", – констатирует собеседница.

Непривычными для Анны остаются поиски женственной одежды в магазинах: все больше продают практичную, и ее лучше покупать в сезон скидок, когда бюджетные джинсы стоят 30 евро.

Мобильная связь у оператора " TIM" обходится ежемесячно в 10 евро при 70 гигабайтах интернета и тысяче минут для звонков.

Добраться до моря можно на машине за четыре часа в сторону Венеции (Римини) и за пять – в Тоскану.

"Далековато, но я не страдаю, больше люблю отдыхать на местных озерах. Недавно вот ездила на озеро Гарда – 2,5 часа на поезде. Рядом есть горная река, но купаться в ней запрещено из-за сильного течения. В основном все плавают в крытых платных бассейнах – за 10 евро на весь день", – отметила собеседница.

Сама себе психолог

С высоты прожитых в Италии лет Анна считает, что сложнее всего было приспособиться к менталитету. И с этим связан главный совет приезжим.

"Если у человека негибкое мышление, ему может быть сложно морально (впрочем, как и везде). Могут накричать, сказать что-нибудь обидное, но это не тенденция, а скорее частные ситуации, без которых не обойтись", – уверена белоруска, осознавшая, что плюсов гораздо больше.

Второй приезд в Италию совпал со знаковыми вызовами современности – пандемией и конфликтом в Украине. И, возможно, это сказалось на еще более предвзятом отношении к иностранцам, особенно русскоязычным.

Из-за жестких ограничений и введения электронного "ковидного" сертификата Анне пришлось пройти трехкратную вакцинацию. Но она не противница прививок, и, хоть перенесла их не очень хорошо, впоследствии не болела.

Единственное, что оставило осадок – жесткие правила и масочный режим для местных жителей. Условия позже все же ослабили перед началом туристического сезона, который приносит немалый доход.

Ситуация в Украине в первое время вызывала непонятные инциденты. Кто-то из немцев даже позволял себе говорить "ты русская, смотри, что ваши делают", трясли газетой перед глазами.

"Да, я пережила определенный стресс, но потом перестала читать новости и старалась уходить от агрессивно настроенных людей. Со временем все успокоилось. Многим украинцам здесь помогли. Никто никого уже не трогает, меня все уважают и хорошо относятся", – отмечает собеседница, подчеркивая, что в этой ситуации обидно за простых людей, которые в итоге и страдают.

На фоне происходящего девушка пока не панирует оформлять гражданство, поскольку определенный хаос царит и в Италии. Хождению по инстанциям Анна предпочитает единение с природой. Тем более, что бессрочный вид на жительство позволяет не волноваться о будущем в стране, ставшей второй родиной.

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