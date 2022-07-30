Медики составили список лучших напитков от высокого давления 30.07.2022, 10:11

Один из них называют «супергероем» для здоровья сердца.

Чтобы поддерживать нормальное давление, нужно пить достаточно жидкости. Если же проблемы со скачками давления уже существуют, стоит не просто употреблять достаточно жидкости, но и следить за тем, что именно вы пьете.

При гипертонии медики советуют с особой внимательностью следить за тем, что вы едите и пьете. Некоторые напитки, как и пища, могут как снижать, так и повышать давление.

Об этом пишет EatThis.

Самым полезным напитком медики считают обычную воду. Это самый простой и быстрый способ пополнить дефицит жидкости. Исследования показывают, что когда баланс жидкости в организме выходит из строя, это может нанести вред артериальному давлению, вызывая его повышение или резкое снижение. В воду можно добавлять лимон или дольки фруктов.

А вот привычка пить мало воды связана с увеличением будущего риска сердечно-сосудистых проблем, предупреждают врачи.

Свекольный сок также рекомендован при проблемах с давлением. Он содержит вещества, которые расширяют кровеносные сосуды, обеспечивая беспрепятственный отток крови. Участники одного из исследований в течение двух недель пили по стакану сока в день. И в результате их давление приблизилось к норме.

Гранатовый сок называют «супергероем» для здоровья сердца. Благодаря высокому содержанию калия и невероятному содержанию антиоксидантов стоит выпить стаканчик, чтобы снизить кровяное давление. Исследования показали, что артериальное давление снижается после регулярного употребления гранатового сока.

Зеленый чай также показан при гипертонии. Этот напиток обладает антиоксидантной силой, которая может помочь снизить давление (даже если он подбадривает вас благодаря нотке кофеина).

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.

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