Госкомпании РФ потеряли 70-90% капитализации 30.07.2022, 10:18

В Пентагоне рассказали, как санкции сдерживают наступление российской армии.

Многочисленные санкции, введенные против страны-агрессора России, непосредственно влияют на ход боевых действий в Украине. Они приводят к тому, что наступление путинской армии приостанавливается.

Кроме того, Россия сталкивается с экономическими проблемами внутри страны. Об этом заявил представитель Министерства обороны США.

В Пентагоне отметили, то санкции позволили замедлить и свести до минимума наступление российской оккупационной армии на всей линии фронта. По словам чиновника, крупнейшие российские государственные компании потеряли 70-90% своей рыночной капитализации.

Это привело к тому, что уровень инфляция в РФ достиг 20%, а фондовый рынок страны-агрессора потерял треть своей стоимости. При этом около тысячи транснациональных компаний приостановили свою деятельность в России.

В то же время чиновник отметил, что Вооруженные силы Украины очень эффективно находят и уничтожают российские узлы управления и контроля, а также российскую технику.

"Несмотря на то, что Россия угрожает украинскому населению, украинцы продолжают храбро продвигаться вперед. Они очень эффективно используют предоставленное нами вооружение на сумму 8,2 миллиарда долларов", – сказал чиновник Пентагона.

Что касается военной поддержки Киева, Минобороны США тесно консультируется с Украиной, чтобы обеспечить поставку необходимых материальных средств, в том числе боеприпасов. По словам чиновника, Министерство обороны готовит еще один пакет помощи в сфере безопасности, который удовлетворит эти потребности.

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