Украинские войска перешли в наступление и продвинулись под Изюмом 30.07.2022, 10:03

ВСУ отвоевывают позиции на северном направлении.

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ рассказал об успехах Вооруженных сил Украины на Изюмском направлении.

«Как мы видим из сообщения Генерального штаба, ограниченное украинское наступление, которое происходит на юге от Изюма, уже достигло определенных успехов. Российские атаки, если внимательно читать сводки Генштаба ВСУ, происходят на тех территориях, которые на большинстве карт закрашены красным, якобы оккупированы», — рассказал Михайлов.

По словам аналитика CIT, из этого можно заключить, что украинские войска в направлении оккупированного Изюма продвинулись на несколько километров на север.

"Также было много видео, прежде всего от 93-й бригады, об уничтожении российской техники и ее захвате на том направлении", - добавил он.

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