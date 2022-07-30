ВСУ ликвидировали оккупанта, который до этого спасся под Чернобаевкой

ВСУ ликвидировали оккупанта, который до этого спасся под Чернобаевкой19
- 30.07.2022, 10:30
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Тогда были уничтожены командир дивизии, замполит и начальник штаба.
22 июля Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали 22-летнего оккупанта Антона Белова, который был родом из села Максатиха Тверской области.
Срочную службу путинский солдат проходил в составе 20 ОМСБр, находящейся на территории Южно-Африканской Республики. Там он и подписал контракт с 20-й мотострелковой дивизией. Об этом сообщил основатель InformNapalm и известный эксперт-расследователь Иракли Комахидзе в Facebook.
Гибель Белова подтвердили и в российских пабликах.
По словам Комахидзе, именно 20-я мотострелковая дивизия дислоцировалась под Чернобаевкой, когда по ней 9 июля нанесли удар украинские защитники.
Белов спасся от обстрела. Тогда были уничтожены командир дивизии, замполит и начальник штаба.
В некрологе ликвидированного солдата говорится, что он умер 22 июля. Последний раз он заходил в соцсети за три дня дня до этого.