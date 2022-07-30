«Сидит там в бункере, а здесь все разворовано» 2 30.07.2022, 10:42

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Польская разведка перехватила разговор российского захватчика.

Служба внешней разведки Польши перехватила разговор одного из российских оккупантов. Он жаловался на российское командование, которое не понимает, что на самом деле происходит на фронте: "все командиры не в нашей реальности находятся", – говорил оккупант.

Также захватчик отметил, что желающих воевать в Украине становится все меньше, так как контрактников регулярно обманывают с выплатами. Запись разговора была опубликована на YouTube-канале польской разведки.

"Сидит этот в бункере, руками разводит, он же не знает, что тут все сп***ено, тут разворовано, там обмундирование про***но, тут мертвые души служат...Он же этого не знает, ему же доложат, что все за***сь. А он сидит там, на бумажке солдатиков двигает, вот и все", – говорил военный страны-агрессора.

Он также рассказал, что в его городе в РФ палатки от министерства обороны ставят даже на детских мероприятиях, чтобы заманить людей подписывать контракты и ехать воевать против Украины. По словам россиянина, в тот день контракт так никто и не подписал – количество желающих участвовать в "спецоперации" уменьшается.

Оккупант сказал, что курс доллара в РФ "специально занижают", чтобы меньше платить своим военным. Он отметил, что никто не будет подписывать контракт, чтобы "воевать за 52 доллара в сутки".

В Польше подчеркнули, что у Кремля возникает все больше проблем с вербовкой наемников, а РФ сейчас ведет войну лишь благодаря работе внутренней пропаганды.

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