В Гомеле лукашисты испугались мальчиков, складывавших камни на рельсы 3 30.07.2022, 10:45

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Детей задержала военизированная охрана.

В Гомеле школьники складывали на рельсы камни, чтобы посмотреть, что будет дальше. Инцидент произошел 27 июля во второй половине дня на железной дороге в районе Гомельской ТЭЦ-1, сообщает belkagomel.by.

Поезд проехал беспрепятственно, локомотив не получил повреждений. Но бригада заметила посторонние предметы, доложила об этом, и спустя пару минут на перегон прибыла военизированная охрана БелЖД, которая и задержала мальчишек.

Старшему из них 10 лет, двоим — по 9. Родители находились на работе и не имели понятия о том, что их сыновья играют на железной дороге.

Как рассказала старший помощник Гомельского транспортного прокурора Дарья Дубовцова, начат административный процесс. Поскольку дети не достигли возраста привлечения к ответственности, он будет прекращен. Однако рассматривается вопрос о привлечении к ответственности родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию.