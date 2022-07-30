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Россией правит Чикатило

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  • 30.07.2022, 10:54
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Россией правит Чикатило

Российское государство ведет себя, как мелкий террорист.

Взрыв в Еленовке – это убийство заложников на глазах у всего мира. Такое мнение российский публицист Юлия Латынина выразила 29 июля в Twitter.

"После видео с пытками украинского пленного и удара "Градами" по пленным в Еленовке, чтобы скрыть свой Освенцим, надо признать: Россией правит не Гитлер, ею правит Чикатило", – заявила она.

Публицист отмечает, что впервые "на наших глазах" российское государство ведет себя, как мелкий террорист: убивая заложников, поощряя садистов в войсках и жалуясь, что это его обидели.

"Путин ведет себя, как ХАМАС. Но это значит, что он уже понимает, что проиграл", – считает Латынина.

Она предлагает российским властям выдать тела погибших в Еленовке независимым экспертам или показать им место взрыва.

"Сомневаюсь, что они подтвердят ее версию", – прогнозирует Латынина.

28 июля в соцсетях появилась информация о пытках украинского военнопленного российскими солдатами. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя появление соответствующего видео, заявил, что все преступники будут идентифицированы.

МИД Украины 29 июля распространил заявление, в котором осудил жестокое обращение российских военных с украинскими военнопленными.

Офис генпрокурора Украины расследует истязания, запечатленные на видео, как военное преступление.

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