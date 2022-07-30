«Зачем вкладывать деньги в старое ведро?» 1 30.07.2022, 10:57

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Как минчанин восстановил Audi 1985 года выпуска.

Журналисты av.by находятся в постоянном поиске интересных авто и умельцев. На сей раз обнаружили очередного редкого зверя совсем близко — в Минске! Эта Audi 90 1985 года выпуска была куплена нашим героем Григорием пять лет назад и восстановлена им в сток.

Приобрел ее автолюбитель за $1 400. Знакомые и друзья отговаривали от реставрации. Многие недоумевали: «Зачем вкладывать деньги в старое ведро?» Но белорус все же воскресил машину и поделился историей о том, как осуществлялся проект, с нами.

Григорий рассказывает про восстановление Audi 90, а вы забирайте приветственный бонус 30 BYN + 150% к депозиту в казино, регистрируйтесь и делайте свои ставки

— Изначально мне нужен был подменный автомобиль. У меня есть еще кабриолет, который я не эксплуатирую в холодное время года. Я предполагал, что эта машина станет своего рода рабочей лошадкой на каждый день. Но в то время у меня умер отец. Чтобы заглушить боль потери, я взялся за восстановление Audi. Реставрация — это дело, которое мне приносит удовольствие и позволяет отключиться от негативных мыслей. И в итоге все переросло в проект.

— Для ремонта кузова я нашел на av.by и купил в качестве донора машину, ударенную спереди. Была она в Бресте — я тут же с лафетом оказался там. В Кобрине обнаружил переднюю рамку. Потихонечку начал собирать все остальные запчасти, включая фары. Передняя оптика приобретена в Молодечно, передний бампер привезен из Германии в родной краске. А вот задний был взят уже здесь, в Беларуси. Каждая деталь абсолютно целая, с неповрежденными усилителями.

— Также по всей Беларуси вел поиски разных элементов: молдингов из нержавейки, ресничек, противотуманок, оптики задней, спойлера, руля. Это все собиралось в течение года и готовилось к реставрации. В итоге получилась сумма порядка $2 100. В нее входит замена задней части кузова по сварным швам, замена переднего «телевизора» и покраска переда и зада. Я оговорюсь: она произведена не полностью, я не трогал двери вообще. В принципе, на тот момент они не требовали внимания. И сборку финальную после покраски я делал своими руками.

А если хотите узнать про то, в каком состоянии были салон и подкапотное пространство Audi 90, а также про то, как правильно хранить авто в гараже, чтобы избежать коррозии, смотрите видео:

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