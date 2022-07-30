Украинские десантники сбили бронированный российский штурмовик Су-25 4 30.07.2022, 11:02

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Самолет приземлили из ПЗРК «Игла».

С начала широкомасштабного вторжения РФ в Украине уничтожили 222 вражеских самолета и 190 вертолетов.

Украинские десантники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 в Донецкой области в пятницу, 29 июля.

Об этом сообщили в 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславская бригаде.

"Очередной вражеский Су-25 "долетался"! – говорится в сообщении. – Не останавливаемся!".

Отмечается, что штурмовик сбили из ПЗРК "Игла".

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