Украинские десантники сбили бронированный российский штурмовик Су-25

Украинские десантники сбили бронированный российский штурмовик Су-254
- 30.07.2022, 11:02
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Самолет приземлили из ПЗРК «Игла».
С начала широкомасштабного вторжения РФ в Украине уничтожили 222 вражеских самолета и 190 вертолетов.
Украинские десантники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 в Донецкой области в пятницу, 29 июля.
Об этом сообщили в 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславская бригаде.
"Очередной вражеский Су-25 "долетался"! – говорится в сообщении. – Не останавливаемся!".
Отмечается, что штурмовик сбили из ПЗРК "Игла".