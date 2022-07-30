Акулу впервые засняли во время ходьбы на плавниках у берегов Папуа — Новой Гвинеи 30.07.2022, 11:05

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Биологи опубликовали сенсационное видео.

Биолог Форрест Галанте опубликовал видео с ходячей акулой — Hemiscyllium ocellatum. Эта первая особь, которую сняли во время прогулки у берегов Папуа — Новой Гвинеи, до этого появлялись ролики с сородичами из других регионов, пишет LiveScience.

Hemiscyllium ocellatum или глазчатые кошачьи акулы ходят так же неуклюже, как морские котики. Эта уникальная особенность позволяет рыбам охотиться на крабов в мелководных коралловых рифах — другие акулы в таких условиях даже не выживут.

Ходячие акулы могут преодолеть по суше 30 метров и при этом не дышать около часа.

Эти рыбы длиной до метра научились ходить в последние девять миллионов лет — невероятно быстрая эволюция для акул.

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