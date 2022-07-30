Пастухов: Лукашенко будет опечален из-за нового сценария Путина 2 30.07.2022, 11:14

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Политолог проанализировал развитие событий в РФ, вытекающее из сегодняшней ситуации.

Политолог и преподаватель Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов рассказал о возможных политических решениях правителя РФ Владимира Путина.

Политолог считает, что из-за войны против Украины Путин поставил себя в ситуацию «коней на переправе не меняют». Пастухов не верит, что тот будет искать вместо себя на президентские выборы «подставных людей».

– Единственно возможный вариант – тот, который вытекает из сегодняшней ситуации: ускоренное создание на оккупированных в Украине землях «Новороссии» (Украины 2.0), быстрое подключение этого образования к «союзному государству» Беларуси и России. Это попытка, условно говоря, в самом замороченном сценарии воссоздания СССР – в усеченном варианте, – сказал Пастухов.

Политолог озвучил следующие политические сценарии: либо избрание Путина президентом этого образования, либо он просто положит эту победу в качестве подарка на стол при переизбрании на президентский пост.

Политолог констатировал, что при осуществлении такого сценария Александр Лукашенко «не будет счастлив».

Вместе с тем Пастухов подчеркнул: делая прогноз на будущие несколько лет, приходится исходить из того, что политическая ситуация не изменится, а это может быть вовсе не так.

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