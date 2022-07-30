Бойцы ВСУ накрыли огнем вражескую разведгруппу вблизи Верхнекаменского 1 30.07.2022, 11:23

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Oккупанты отступили.

Вооруженные силы Украины накрыли огнем разведгруппу врага, которая действовавшая вблизи Верхнекаменского Донецкой области. В результате россияне отступили.

Об этом утром 30 июля сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что ранее захватчикам удавалось проводить массированные наступления из-за существенного преимущества в артиллерии.

Сейчас предоставленных HIMARS пока недостаточно для контрнаступления ВСУ, однако из-за ударов по складам оккупантов врагу стало намного труднее пополнять запасы оружия и маневрировать. Так, за последний месяц продвижение РФ утратило стремительность, отметил Гайдай.

"В течение всего июля оккупанты только пытаются штурмовать Донетчину. Одна из таких попыток остановлена вчера под Верхнекаменским. Наши бойцы вовремя обнаружили разведгруппу, нанесли ей огневой поражение и вынудили отступить", – рассказал руководитель Луганщины.

Он добавил, что враг отступил еще на пяти направлениях, откуда делал попытки прорвать украинскую оборону.

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