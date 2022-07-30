Сколько стоят «двушки» в Минске, где сразу можно жить 30.07.2022, 11:36

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Квартиры выставили на продажу с хорошим ремонтом.

Журналисты нашли в базе Realt двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом до 70 тысяч долларов. Объекты в подборке находятся в разных уголках Минска и некоторые продаются с мебелью. Самая дешевая квартира стоит 54 900 долларов.

Партизанский проспект (Заводской район)

Квартира расположена на девятом этаже в 14-этажном доме 1975 года постройки по адресу Партизанский проспект, 28/1. Общая площадь объекта — 45 «квадратов», кухня — 7,2 м².

В 2022 году в квартире был сделан ремонт, в ходе которого также заменили инженерные сети. Потолки - натяжные, на полу лежит ламинат и плитка. В квартире установлен новый кухонный гарнитур с фасадами из массива дуба. Мебель владельцы могут оставить.

Санузел - совмещенный. Там сделан душ и установлен бойлер. Есть также застекленная и утепленная лоджия.

В шаговой доступности находится все необходимое для комфортного проживания: образовательные учреждения, банки, магазины и остановки общественного транспорта. Также рядом располагается сквер Омара Хайяма, парки имени Чингиза Айтматова и имени 50-летия Великого Октября, а также Слепянская водная система.

Стоимость квартиры - 68 тысяч долларов. Уместен торг.

Нововиленский переулок (Центральный район)

Двушка находится в трехэтажной сталинке 1958 года по адресу Нововиленский переулок, 10. Квартира располагается на третьем этаже и занимает 36, 7 м². На кухню приходится - 4,7 м².

В квартире был сделан качественный ремонт. Имеющаяся мебель достанется новому владельцу после покупки. Основной цвет в интерьере — белый. Это упрощает процесс ремонта, если захочется что-то поменять или добавить. Из техники тоже есть все необходимое — варочная панель, духовой шкаф, холодильник и стиральная машина, которая разместилась в совмещенном санузле.

Окно в пол в гостиной является еще и дверью на открытый балкон. Отличным дополнением служит подвал в доме.

Дом находится недалеко от зоны отдыха Комсомольского озера. Все окна выходят на парк.

Цена за двушку — 69 900 долларов.

Улица Лопатина (Минский район)

Высотка на Лопатина, 7 была построена в 2012 году. Двушка находится на 4 этаже. Общая площадь квартиры — 43,8 м².

Изначально квартира была сдана с общей комнатой с кухонным оборудованием. Владельцы из этого помещения сделали две жилые комнаты и полноценную зону для приготовления еды. Кухня наполняется естественным светом благодаря межкомнатным дверям со стеклянными вставками.

Внутри сделан хороший ремонт, квартира обставлена мебелью и техникой - готова к проживанию сразу после покупки.

В совмещенном санузле установлен бойлер и стиральная машина.

На полу лежит ламинат, есть застекленная лоджия.

До станции метро "Уручье" около 10-15 минут пешком. Рядом находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины. Напротив растет лес.

Квартиру оценивают в 69 900 долларов.

Улица Почтовая (Первомайский район)

Пятиэтажка на Почтовой, 3 была возведена в 1968 году. Двухкомнатная квартира находится на четвертом этаже и занимает 47,4 м², кухня - 5,9 м².

Квартира расположена в тёплом кирпичном доме, в котором уже прошел капитальный ремонт. Двушка продается в отличном состоянии. На полу лежит ламинат, на окнах установлены стеклопакеты. Примечательно, что в квартире две лоджии, обе застеклены.

В раздельном санузле стены отделаны плиткой.

Дом находится в микрорайоне Великий лес, где довольно много зелени. До станции метро «Уручье» несколько остановок на общественном транспорте. В округе хорошо развита инфраструктура.

Стоимость квартиры — 59 900. Уместен торг.

Улица Цнянская (Советский район)

Пятиэтажку на Цнянской 4/2 построили в 1968 году. Двухкомнатная квартира располагается последнем этаже. Ее общая площадь — 40 «квадратов», кухня — 6,13 м².

В квартире выполнен свежий ремонт. На полу в комнатах лежит ламинат, в санузел - плитка. Владельцы поменяли сантехнику и обставили двушку мебелью. Частично присутствует кухонный гарнитур.

Здесь есть раздельный санузел и открытый балкон.

Дом располагается в районе площади Якуба Коласа. Рядом есть Комаровский рынок, торговые центры "Монетка", "Зеркало", "Силуэт" и "Импульс". Около 5 минут понадобится, чтобы добраться до станции метро "Якуба Коласа".

Стоимость квартиры - 55 тысяч долларов.

Улица Осипенко (Центральный район)

Квартира, выставленная на продажу, находится в пятиэтажном доме на улице Осипенко, 17. Общая площадь объекта - 45,7 "квадрата", кухня - 6,3 м².

Квартира готова к проживанию, там сделан хороший ремонт. На окнах установлены стеклопакеты, на полу лежит ламинат, а в санузле — плитка. Одна комната является проходной.

Санузел в квартире совмещенный, есть ванна и стиральная машина. Также имеется застекленный балкон.

Рядом располагаются Киевский сквер и парк Победы, где протекает Свислочь.

Стоимость квартиры — 54 900 долларов.

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