ISW: Повреждения от пожара в Еленовке не присущи для ударов HIMARS

ISW: Повреждения от пожара в Еленовке не присущи для ударов HIMARS2
- 30.07.2022, 11:40
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Американские аналитики разоблачили ложь российской пропаганды.
Российские оккупанты врут об ударе ракетами HIMARS по колонии с украинскими военнопленными в Еленовке.
Возникшие от пожара повреждения колонии №120 не присущи принципу работы этой реактивной системы залпового огня.
Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).
"Поддерживаемые Кремлем издания публикуют видео следственного изолятора, на которых видны повреждения от пожара. Но не те, которые мог бы нанести удар HIMARS", – говорится в сообщении.
Аналитики отмечают: хоть прокремлевские средства массовой пропаганды хоть и обнародовали кадры фрагментов ракеты HIMARS, но нет никаких доказательств того, что обломки обнаружили именно на территории колонии в Еленовке.
Более подробную аналитику массового убийства украинских пленных в Еленовке аналитики обещают обнародовать позже.
Напомним, российские войска 29 июля обстреляли колонию №120 в оккупированной Еленовке Донецкой области. Там захватчики удерживали в плену украинских военных и гражданских. В результате атаки погибли около 40 человек, еще 130 – получили ранения.