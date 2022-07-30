В Беларусь 31 июля придет циклон «Фрида» 30.07.2022, 12:16

Стало известно, какую погоду он принесет.

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды сообщили, что Беларусь в последний день июля будет находиться под влиянием циклона Frieda, который принесет дождливую погоду, пишет БелТА.

В Белгидромет отметили, что циклон Frieda набирает силу над Балканским полуостровом.

- По предварительной информации, в ночные часы воскресенья этот циклон достигнет востока Польши и далее, смещаясь своим центром через западные районы Беларуси, будет держать путь в страны Балтии, - сказали в организации.

И добавили, что циклон принесет с собой дождливую погоду и больше всего осадков ожидается в западных районах Беларуси.

Так, синоптики предупреждают, что на большей части страны 31 июля, в воскресенье пройдут дожди, в западных регионах осадки будут более интенсивными, пишет pogoda.by.

Местами возможны сильные дожди и грозы, во время которых прогнозируется усиление ветра до сильного порывистого.

Ночью температура воздуха составит от плюс 8 по северу страны до плюс 18 по югу. Днем воздух прогреется до 15 градусов по западу и до 31 градуса по юго-востоку Беларуси.

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