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Украинские бойцы сбросили снаряд с беспилотника на экипаж вражеского танка

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  • 30.07.2022, 12:26
Украинские бойцы сбросили снаряд с беспилотника на экипаж вражеского танка

Оккупантов пытались убежать, но не успели.

Украинские защитники продолжают устранять российских оккупантов с помощью самого разнообразного оружия. Недавно они уничтожили экипаж танка снарядом, сброшенным с беспилотника.

Ролик с ликвидацией двух противников опубликовали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.

На видео показывается, как оккупанты увидели украинский дрон и попытались скрыться. Они хотели оббежать собственный танк, но не успели. Бойцы ВСУ сбросили с беспилотника снаряд, который приземлился в нескольких метрах от врагов.

Рашисты точно получили ранения от осколков. После удара первый оккупант сразу упал на землю и перестал двигаться. Второй подполз к нему, но через несколько секунд тоже замер.

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