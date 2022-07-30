Тайны семьи Лукашенко: как попасть к «корыту» и жить на широкую ногу 30.07.2022, 12:29

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Расследователи опубликовали историю «карьеры» невестки диктатора.

Жизнь на широкую ногу невестки диктатора Лилии Лукашенко, которая является женой старшего сына Виктора, показали в специальном видео.

«Альянс расследователей Беларуси» рассказывает о ее головокружительной карьере и многочисленных родственниках (в теме даже сестра Лилии, а также бабушки и дедушки), которые находятся на практически полном государственном обеспечении: отдых в дорогих отелях, перелеты на частных самолетах и лучшие горные курорты.

Ближайшие родственники Лукашенко получают дипломатические паспорта, поездки детей и пенсионеров оформляются как служебные - это злоупотребление служебными полномочиями и коррупция. Во всех поездках семью сопровождает охрана - сотрудники СБП (у них тоже дипломатические паспорта).

Любопытно, что все они играют в хоккей в одной команде с Виктором Лукашенко.

Что важно, в поездках семью сопровождают прикорытные бизнесмены: Александр Зайцев, Алексей Олексин, братья Каричи и многие другие.

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