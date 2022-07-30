В Нью-Йорке объявили режим ЧП из-за оспы обезьян 30.07.2022, 12:35

Решение приняла губернатор.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим чрезвычайного положения в штате из-за вспышки оспы обезьян. Об этом сообщает ее пресс-служба.

«После ознакомления с последними данными по вспышке оспы обезьян в штате я объявляю режим ЧП, чтобы укрепить наши усилия по противостоянию этой вспышке», — заявила губернатор.

По последним данным, в Нью-Йорке выявлено 1345 случаев заболевания оспой обезьян.

Каждый четвертый случай заражения в США приходится на Нью-Йорк. Вторым по уровню заболеваемости штатом стала Калифорния, где зафиксировано 799 заражений.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией. Эта классификация означает наивысшее предупреждение, которое может выдать ВОЗ. Глава организации считает, что статус чрезвычайной ситуации поможет ускорить разработку вакцин и реализацию мер по ограничению распространения вируса.

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