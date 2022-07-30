«Позвоните после работы»: жена оккупанта шокировала реакцией на его звонок из плена
- 30.07.2022, 12:38
Россиянка отметила, что она очень занята.
Россиянка отказалась говорить с пленным мужем-оккупантом и попросила позвонить ей позже.
Видео общения с женой захватчика появилось в Сети, передает УНИАН.
Журналист Владимир Золкин позвонил женщине и сообщил, что ее муж попал в плен, сейчас находится рядом и предложил ей пообщаться с ним. Женщину новость не удивила.
Журналист: Желаете ли поговорить со своим мужем? Он в плену.
Россиянка: Желаю ли я поговорить? Я готова поговорить, если можно, после 9 вечера. Я на работе.
Оккупант: Она не поняла немного. Муж в плену. Ксюня, Оксана, я в плену!!!
Россиянка: Я знаю!!!
Журналист: У нас не будет возможности (перезвонить - УНИАН). Мы будем несколько заняты в 9 вечера. Поэтому, если желаете, можете сейчас поговорить. Разговор записывается и будет обнародован.
Впоследствии женщина согласилась поговорить с мужем. Она спросила, в какой области он находится, а также сообщила, что все родные знают о том, что он в плену. Очевидно, эта новость не очень их расстроила, если для женщины работа оказалась важнее разговора с пленным оккупантом.