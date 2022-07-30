Как Беларусь спасла звезд «Бриллиантовой руки» 3 30.07.2022, 12:52

5,114

Известный фразой «Ты зачем усы сбрил?» актер попал в Минск из-за любви.

Сразу две судьбы актеров фильма «Бриллиантовая рука» связана с Беларусью. Речь о Романе Филиппове, который сыграл Евгения Николаевича Ладыженского (его, скорее, узнают не по фамилии персонажа, а по фразам типа «Будете у нас на Колыме - милости просим!»), и Николае Романове – исполнителе роли Шефа. В Беларусь их привели разные жизненные ситуации, но этот пункт в их биографии, пусть и не самый продолжительный, имеется, пишет belarus.kp.ru.

Что же делали советские кинозвезды в Беларуси?

Роман Филиппов выучил белорусский язык и стал заслуженным артистом БССР

Романа Филиппова многие запомнили по небольшим, но ушедшим в народ эпизодам в «Девчатах» (помните сцену про добавку погуще?) и «Бриллиантовой руке» («Ты зачем усы сбрил, дурик?» и «Будете у нас на Колыме - милости просим!» - его крылатые реплики, которых поначалу испугался персонаж Юрия Никулина). А как не вспомнить Николу Питерского в «Джентельменах удачи», которого «хулиганы зрения лишают», и поэта Ляписа-Трубецкого в «12 стульях» с Гаврилиадой.

Но мало кто знает, что 7 лет актер жил в Минске, служил в Театре имени Янки Купалы и выучил белорусский язык! Дело было так, писала в свое время «Комсомолка».

На заре 1960-х Роман Филиппов (не в первый раз) приехал в Минск на киносъемки. Создавался фильм «Человек не сдается» с Ларисой Лужиной и Георгием Жженовым в главных ролях. Там-то, на площадке, Роман встретил Екатерину – дочь диктора Белорусского радио Лилии Стасевич. Он - молодой, но уже приметный актер, она – начинающая актриса. Между молодыми людьми возникло взаимное чувство.

- Когда я его увидела, то сразу влюбилась. А он через 20 минут нашего знакомства вдруг сказал: «Выходите за меня замуж». Мой папа остолбенел, а потом с криками погнался за Ромой. Тот плюхнулся в какой-то пруд и поплыл. Отец подбирал на берегу камушки и кидал в воду. Потом ходил за мной и следил, чтобы мы не общались наедине. Но все равно у нас уже возникли чувства, - вспоминала Екатерина.

Роман и его избранница женились в 1962-м.

- Я ведь совсем девчонкой вышла за него замуж, он был на пять лет меня старше, - говорила Екатерина. И добавляла, как со временем заняла свое место в жизни мужа, несмотря на его измены и тягу к алкоголю: прорабатывала с ним каждую роль, ухаживала, была подругой, а не только любовницей…

Тогда же, после свадьбы, Филиппов переехал в столицу БССР. Москву он оставлял без особых мучений: у него не сложилась служба ни в Малом театре, ни в Пушкинском, а гастрольные бригады «Москонцерта», вероятно, не были пределом мечтаний артиста. Зато в Минске его зачислили на службу в главный театр Беларуси - Купаловский. Правда, чтобы там служить, надо было знать белорусский язык. И тут как раз теща-радиодиктор вместе с супругом Владимиром Шелихиным, также именитым диктором, помогли бросившему Москву актеру освоить белорусский язык.

- Роман произносил белорусские слова с забавными ударениями, когда читал текст с листа - умилительно говорил «з’Ясі» вместо «з’ясI» или «кАпцюрамi» вместо «капцюрАмі». Но овладел языком так быстро, что вскоре стал читать по радио литературные передачи с отменным произношением, - писал в своей книге «Сердце помнит…» Шелихин.

Среди сыгранных за 7 лет в Минске ролей - Астров в «Дяде Ване» Чехова, Король в «Конец - делу венец» Шекспира, вояка в спектакле «Что тот солдат, что этот» Брехта. А были еще и дряхлые старики, которых воплощал могучий Филиппов ростом в 193 см! Кстати, своей статью он, судя по всему, гордился. Об этом вспоминал его московский коллега – актер Борис Клюев:

- У нас в гримерке висело большое зеркало. Иногда Рома вставал перед ним в трусах, смотрел на свое отражение, гладил по телу и говорил: «Да-а, вот это фактура!»

Правда, в бытовом плане было не очень комфортно. Владимир Шелихин вспоминал мучения звездного зятя в двушке-хрущевке, где жили три поколения одной семьи - родители Екатерины, она сама с Романом и их дочка Анна. Все дело в том, что потолки на 5-м этаже превышали 193 сантиметра роста актера совсем ненамного.

И еще о театре. Вернее, о театральных партнерах Романа Филиппова. В Беларуси это была плеяда звезд Купаловского: Август Милованов, Мария Захаревич, Николай Еременко-старший. А еще Геннадий Овсянников и Геннадий Гарбук. Последний называл Романа Сергеевича близким другом. А Овсянников как-то говорил, мол, расхожее мнение о Филиппове как об актере эпизодических ролей – не более чем стереотип.

Не оставил Филиппов в Минске и роман с кино. На «Беларусьфильме» Роман Филиппов снялся в «Рогатом бастионе», «Город мастеров», «Трех толстяках» - это только наиболее известные картины. Вдобавок была роль Распутина в телеспектакле «Крах» (1964) режиссера Виктора Карпилова, которая добавила популярности Филиппову по всему СССР.

Но в 1969-м Роман Филиппов, уже получивший звание заслуженного артиста БССР и упрочивший всесоюзную славу благодаря роли верзилы Евгения Ладыженского в «Бриллиантовой руке», снова переехал в Москву. Говорят, в Минске ему было откровенно тесновато в творческом плане. Вдобавок случился конфликт с Николаем Еременко-старшим, главой парткома Купаловского. А еще на слете молодежи эмоциональный актер наговорил лишнего…

Потому-то спустя 7 лет в Минске Филиппов с женой Екатериной дочерью Анной покинули Минск. Благо, пошли роли в кино, принесшие актеру всенародную любовь (оттуда те самые, реплики которых растаскали на цитаты), а еще ежегодная роль всесоюзного Деда Мороза на елке в Кремле. Но и на съемки в Беларусь Филиппов возвращался не раз. Например, чтобы воплотить Дубатовка в экранизации "Дикой охоты короля Стаха" Владимира Короткевича.

Исполнитель роли Шефа оказался в Бобруйске и Гродно, потому что 26 лет его не пускали в Москву

Судьба еще одного актера из «Бриллиантовой руки» переплелась с Беларусью на 4 года. Речь о Николае Романове – исполнителе роли Шефа. Помните его коронные фразы, которые произносит как сам персонаж, так и цитируют герои Анатолия Папанова и Андрея Миронова: «Куй железо, не отходя от кассы!», «Время - деньги! Как говорится, когда видишь деньги - не теряй времени» и «Как говорил один мой знакомый - покойник: «Я слишком много знал»?

Романов начал сниматься еще в эпоху немого кино, но его карьера прервалась в 1932-м, когда молодого артиста (ему было лишь 24 года) арестовали и присудили 5 лет лагерей. За что? Одна из версий – полное совпадение паспортных данных с последним русским царем Николаем II.

В заключении Романов не оставил профессию – играл в лагерном театре Беломорканала. А в 1935-м его досрочно освободили, но сразу же ограничили - большие города для него под запретом. Так и началась череда переездов из города в город, из труппы в труппу: Куйбышев (нынче Самара), Тула, Острогожск, Йошкар-Ола, Сталинград, Сызрань, Камышин. Причем причина этих частых смен театров не известна. Возможно, отголоски недоверия к лагерному прошлому актера.

А осенью 1945-го начинается белорусская часть биографии Романова: с женой-актрисой Ольгой Петровой и сыном Алешей он приезжает в Бобруйск. Известно, как минимум, о двух ролях Романова в местном театре. За Грязнова в «Правда – хорошо, а счастье лучше» по Островскому минский критик Евгений Романович хвалил Николая Яковлевича: «[Актер] не увлекся внешней комедийной стороной своего образа, а с хорошим профессиональным тактом постарался раскрыть перед зрителем душу Грязнова, его чувство собственного достоинства и народной сметки». А вот лишь одна ремарка в адрес убедительно сыгранного Романовым Капитана Боровского в спектакле «За тех, кто в море»: «Ради достижения славы он способен на любой шаг».

Через два года бобруйская труппа перекочевала в Гродно. Там она стала основой будущего областного драмтеатра. Романов сыграл немало, пусть роли были, в основном, второго плана: «Русский вопрос», «Александр Пушкин», «Остров мира», «Роковое наследство», «Овод», «Дети Ванюшина»…

В архиве Гродненского областного драмтеатра сохранились позитивные отзывы в прессе о работах будущего Шефа из «Бриллиантовой руки». Скажем, Архитектор Горбачев («В одном городе»): «Цельный, интересный и запоминающийся образ», «человек интеллектуально растет у нас на глазах». Или Сэнди Голланд в «Роковом наследстве»: «В реалистическом плане раскрывает образ продажного херстовского журналиста, бизнесмена с шакальей натурой, готового на любое преступление ради денег».

Но бывали и обратные ситуации. После премьеры спектакля «Большая сила» Романову немало досталось (и это в сталинские годы!): «Романов явно показывает тупоголового кретина на посту директора научного учреждения, тем самым снижая и обесценивая ту борьбу, которую ведет профессор Лавров и его друзья за продвижение советской науки вперед против косности и преклонения перед культурой буржуазной Америки».

Кто знает, может эта рецензия критика Мороза сыграла свою роль в том, что Романова уволили с 9 сентября 1949-го «в связи с предложением управления по делам искусств при Совете Министров БССР об укреплении творческого состава театра».

Ну, а дальше были Архангельск, Кимры… И только в 1958-м Николай Романов возвращается в Москву, получает с семьей комнату в коммуналке и начинает возвращаться в кино на небольшие роли. А по-настоящему звездной для артиста стала роль Шефа в «Бриллиантовой руке» (хоть озвучил персонажа не сам Романов, а Константин Тыртов), который, правда, проворачивает свои делишки больше за кадром, чем в нем. Может, по этой причине на худсовете киностудии этот образ назвали недостаточно раскрытым. С другой стороны, ряд эпизодов с его участием вырезали. Например, то, как на банкете в ресторане «Плакучая ива» нашедшего клад Шефа поздравляли пионеры… «Переборс-с», - видимо, подумали цензоры.