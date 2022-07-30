ВСУ приближаются к Херсону: у российских военных осталось три варианта 6 30.07.2022, 12:54

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Военный эксперт оценил обстановку на южном участке фронта.

По мере продвижения ВСУ к Херсону командование Вооруженных сил РФ будет стараться заставить оккупационный контингент до последнего держать позиции в Херсонской области, считает военный эксперт Олег Жданов.

«Здесь нет вариантов, я скажу так, что со стороны российского командования вариант один: они постараются заставлять личный состав держать позиции до последнего и будут обещать, что сейчас, сейчас помощь придет, только не уходите», — сказал Жданов в интервью Радио НВ.

По его словам, может быть три варианта, как на это отреагируют российские военнослужащие.

Первый — удержание обороны, «если там есть такие идейные ребята и готовые умирать за украинский Херсон».

Второй — дезертирство или попытки сдаться в плен.

«Они будут, поверьте, там не остановят даже заградотряды, если они побегут и начнут бежать из Херсона, то там уже никто не остановит эту волну», — убежден Жданов.

Третий вариант — оккупанты выбросят белый флаг и будут предлагать украинским войскам взять их в плен.

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