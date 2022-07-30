Турецкий позор Путина 4 Телеграм-канал «Серпом По»

30.07.2022, 13:01

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Эрдоган технично «сдал» главу Кремля.

Глубина национального падения России видна в таких новостях:

«В Минобороны Турции сообщили, что вопрос о сотрудничестве с Россией в производстве беспилотников Bayraktar не рассматривается, сообщил газете Hürriyet глава турецкого оборонно-промышленного комплекса Исмаил Демир».

В начале недели Эрдоган технично «сдал» Путина, выложив конфиденциальную информацию с их переговоров – сообщил о заинтересованности Путина в сотрудничестве с производителем «Байрактаров». А «наши» чудаки из информационного официоза разнесли новость.

И вот теперь второе унижение – послали куда подальше через газету. Иди, мол, болезный. Бог подаст.

Великий геополитик и его охвостье годами выставляли Россию могучей военной державой. Теперь же, после того как шестой месяц турецкие «Байрактары» наносят удары по российским войскам, Путин не нашел ничего лучшего, чем расписаться в бессилии и попытался договориться о сотрудничестве с теми, кто отправлял дроны убивать участников его «спецоперации».

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