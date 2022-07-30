Врачи назвали особенно полезный для сердца продукт 30.07.2022, 13:13

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Он значительно снижает уровень холестерина и богат витаминами.

Питание и пищевые привычки в значительной мере влияют на состояние здоровья человека. Как оказалось, для здоровья сердца, контроля холестерина и общего тонуса в рацион стоит регулярно вводить кабачки или цукини.

Медики уверяют, что кабачки способствуют снижению веса и положительно влияют на организм в целом. В этом продукте очень много питательных веществ, пишет cursorinfo.co.il.

Исследование по клиническому питанию показало, что те люди, которые регулярно едят кабачки, имеют невысокий уровень плохого холестерина в крови. Этот овощ богат кальцием, фосфором, магнием, цинком, железом, и витаминами. Все из перечисленных микроэлементов очень полезны для сердца.

Почему именно его рекомендуют употреблять диетологи? Причин несколько: овощ недорогой, подходит людям всех возрастов и самое главное — из него можно приготовить большое количество блюд.

Врачи утверждают, что в отличие от синтетических витаминов и минералов усвояемость ценных веществ из органических продуктов в разы выше. Поэтому в целях профилактики намного эффективнее есть натуральные продукты.

Цукини действительно могут заменить медикаментозные диеты и прием специальных поливитаминов. Они снижают риск инфарктов и сердечной недостаточности, обогащает организм ценными минералами. Также овощи легко хранить замороженными зимой, когда достать свежие кабачки с грядки невозможно.

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