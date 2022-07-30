Украинские военные уничтожили склад боеприпасов РФ в Алчевске 30.07.2022, 13:21

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После мощных взрывов над городом поднимается черный дым.

Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами россиян в оккупированном Алчевске Луганской области.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"Немножко выспавшись после ночи #Дядюшка_Ленд_Лиз вместе с Ватой и Селитрой посетили Алчевск. Очень хорошо слышно на видео "как лопаются подушки и одеяла" на не "складе БК", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинские военные точными ударами уничтожили четыре склада боеприпасов противника в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонской области.

Кроме того, украинские военные ночью 17 июля уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области.

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