Украинские военные уничтожили склад боеприпасов РФ в Алчевске
- 30.07.2022, 13:21
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После мощных взрывов над городом поднимается черный дым.
Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами россиян в оккупированном Алчевске Луганской области.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
"Немножко выспавшись после ночи #Дядюшка_Ленд_Лиз вместе с Ватой и Селитрой посетили Алчевск. Очень хорошо слышно на видео "как лопаются подушки и одеяла" на не "складе БК", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, украинские военные точными ударами уничтожили четыре склада боеприпасов противника в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонской области.
Кроме того, украинские военные ночью 17 июля уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области.