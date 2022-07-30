Пропал мужчина, который девять лет жил в Польше и вернулся в Беларусь 3 30.07.2022, 13:23

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Белорус прописан в Жабинке.

На юго-западе Беларуси начаты поиски Романа Галузы. 19 июля мужчина 1995 года рождения приехал в Беларусь из Польши, где живет последние 9 лет. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Галуза — гражданин Беларуси, прописан в Жабинке. Рост 185 см, голубые глаза, волос русый.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, волонтеры просят сообщить по телефонам: +375 29 776 63 39 (viber / whatsapp / Telegram) или 102.

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