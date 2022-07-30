Спутники зафиксировали странный «очаг» в момент подрыва РФ здания в Еленовке 5 30.07.2022, 13:32

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Помещение с украинскими пленными взорвали изнутри?

Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил о том, что по его инсайдерской информации ракетного удара по исправительной колонии в Еленовке, где погибли несколько десятком украинских пленных военных, не было. Об этом журналист написал в своем Телеграм-канале.

"Я прошу это обязательно принять во внимание. Особенно моих иностранных коллег. Вот что мне сообщил мой источник, имеющий доступ к американским спутниковым данным. И какое я не раскрою при любых условиях", — написал Цаплиенко.

По его словам, никаких ракетных треков по Еленовке не было. На спутниковых записях – просто внезапный высокотемпературный очаг. Никаких следов ракетных (или любых других) обстрелов не было.

"Прошу моих коллег из США обратиться с соответствующими запросами в официальные структуры Соединенных Штатов. Правда, наше главное оружие", — резюмировал журналист.

Что произошло в Еленовке

29 июля Минобороны РФ сообщило об обстреле СИЗО в Еленовке, на территории которого содержали украинских военнопленных. Ведомство России утверждало, что по территории учреждения был нанесен ракетный удар подразделениями ВСУ с применением РСЗО HIMARS.

Генштаб ВСУ опроверг заявление Минобороны РФ и заявил, что удар по колонии в Еленовке был осуществлен российскими войсками с целью дискредитации украинской армии. Обстрел учреждения с военнопленными гражданами Украины, по мнению штаба, является попыткой скрыть массовые пытки и военные преступления.

Обстрел колонии в Еленовке в Офисе президента Украины также назвали сознательной провокацией ВС РФ, которая была осуществлена для дискредитации Киева и срыва договоренностей об обмене военнопленными. Советник главы ОП Михаил Подоляк также предупредил, что Россия в скором времени может организовать подобные теракты на украинских территориях.

Напомним, СБУ опубликовала аудиоперехват разговоров боевиков об обстреле Еленовки. Эпицентр взрыва находился внутри здания, а сами оккупанты признают, что территорию учреждения украинские военнослужащие не обстреливали.

Тем временем советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что выводы специалистов указывают на то, что на момент начала пожара в колонии в Еленовке украинские военнопленные уже были мертвы. Он считает, что взрыв в Еленовке похож на попытку скрыть следы преступления.

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