Ричард Пайпс не утратил актуальности 1 София Широгорова

30.07.2022, 13:41

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Говорят, что именно он придумал назвать СССР «империей зла».

В качестве способа прокрастинации читаю мемуары Ричарда Пайпса (я все объясню, правда). Не без кринжа, но кое-что очень интересно и актуально.

Вот 1981, международная обстановка накалена, Пайпс консультант американского правительства:

"Советский Союз был крупным поставщиком нефти и газа в Западную Европу. Согласно оценкам ЦРУ 80% поступлений в твердой валюте СССР получал от экспорта энергоносителей.

Были также и другие прогнозы, согласно которым после окончания строительства 3500-километрового газопровода от полуострова Ямал в Сибири в Западную Германию, а оттуда в десять западноевропейских стран и после ввода его в эксплуатацию и оплаты расходов на строительство к 1990 году доля российского газа в потреблении Европы достигнет 23 процентов, что будет приносить Советскому Союзу десять миллиардов долларов ежегодно.

Такая выручка позволяла бы Советскому Союзу не только платить за импорт техники и технологий военного назначения, субсидировать страны — сателлиты, но и в случае крупного международного кризиса требовать от Европы выкуп, угрожая прекратить поставки газа. (Пять предполагаемых стран — получателей советского газа были членами НАТО.) Невзирая на наши возражения, европейцы в сентябре 1981 года пришли к соглашению с Москвой о продолжении строительства Ямальского газопровода и о предоставлении дешевых кредитов для закупки оборудования для строительства.

Короткое время спустя эта проблема выйдет на передний план, когда Вашингтон решит наказать Москву за принуждение польского руководства к введению военного положения и примет санкции в отношении экспорта нефтегазового оборудования."

1981 год, серьезно что ли?

Чтобы вы понимали, Пайпс это такой человек, про которого говорили, что именно он придумал обозвать СССР "империей зла".

А когда его спросили во время визита в РФ, действительно ли это был он, Пайпс ответил "к сожалению, не я". Все-таки у людей был стиль.

София Широгорова t.me

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