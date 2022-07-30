«Вода ручьем текла по стенам» 30.07.2022, 13:45

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Жители многоэтажки в Барановичах рассказали о последствиях сильного дождя.

В редакцию Intex-press обратился житель дома № 19 по улице Войкова Сергей. Квартира парня пострадала из-за сильного ливня, и в этом он винит коммунальные службы. Intex-press отправился по указанному адресу, чтобы оценить последствия непогоды.

У входа в подъезд №3 пятиэтажки по ул. Войкова корреспондента встречают возмущенные жильцы и наперебой начинают рассказывать о проблемах, которые возникли у них из-за сильного дождя, прошедшего в ночь с 23 на 24 июля.

— Я тут только четвертый год живу, но раньше таких проблем не было. На площадке во время дождей частенько течет, однако в жилье не попадало. А тут… вода ручьем текла по стенам в туалете, я в спешке убирала, чтобы ничего не пострадало из имущества, — рассказала жительница одной из квартир.

Заходим в подъезд, жильцы начинают проводить «экскурсию» по этажам. Первый же лестничный пролет встречает лужей на полу и большими разводами от дождевой воды на стене. Жильцы говорят, что вода текла по подъезду с пятого до первого этажа, пострадали как минимум три квартиры в подъезде, больше всего – на пятом этаже. Когда в жилье полилась вода, ее владельцы были в отъезде.

— С субботы на воскресенье я уехала в деревню, дома никого не было. Вернувшись, обнаружила, что на натяжном потолке образовался большой пузырь с водой. В туалете также по стенам текла вода, там я сейчас боюсь даже свет включать: мало ли, случится замыкание, — рассказала корреспонденту хозяйка пострадавшей квартиры.

По словам жильцов, из-за ливня в доме пострадал только их подъезд. И поначалу они не могли понять, в чем причина. А когда узнали, были возмущены.

— 24 июля утром я как всегда пошел на кухню сделать себе кофе. Смотрю, а с потолка в туалете вода течет! Сразу звоню в «аварийку». Пришли работники, перекрыли воду и уехали, но вода так и не прекратила бежать по стенам. Наоборот, ее стало только больше, — рассказывает житель квартиры.

Мужчина решил разобраться, в чем же все-таки может быть дело, и забрался на крышу. Там он увидел огромную лужу прямо над подъездом.

— Проблема, как оказалось, была в том, что дождевая вода скопилась из-за забившегося водостока, а «нашла» свой выход через стояк водоснабжения, начав топить санузлы всех жильцов третьего подъезда, — рассказывает житель дома.

После того, как мужчина повторно позвонил в аварийную службу, приехали работники и спустили воду с крыши. Но сама ситуация настолько возмутила горожанина, что он решил придать ее огласке, опасаясь, что проблема может повториться.

— Почему я сам должен лазить на крышу и выяснить, из-за чего нас топит? А работники тогда для чего? Выходит, они бы ничего не делали, если бы я не объяснил суть проблемы!? – возмущается он. — В нашей квартире появились разводы на стене в коридоре, на плитке в туалете – все было в воде! Почему ЖКХ доводит крыши домов до такого критического состояния!?

На данный момент все пострадавшие жильцы дома ждут, когда к ним придут работники ЖЭС и составят необходимые акты для компенсации ущерба.

– Сказали, что моя заявка на рассмотрении, но сроки не обозначили — никакой конкретики, — рассказывает житель четвертого этажа.

Люди опасаются, что если ЖЭС будет тянуть с составлением актов, компенсация ущерба в итоге может быть меньше, чем его реальный размер.

С просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию Intex-press обратился в КУРЭП «ЖРЭУ г.Барановичи», однако в комментарии нам отказали, сославшись на то, что единственный человек, который может его дать, находится в отпуске.

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