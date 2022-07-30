Украинский боец «приговорил» восемь российских танков и БТР в одном бою 1 30.07.2022, 13:47

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Защитник подробно рассказал о своем подвиге.

Боец Вооруженных сил Украины с позывным "Бугор" в одном из сражений с российскими оккупантами уничтожил сразу восемь единиц вражеской техники: танки, БТР и БМП.

Сергей – уроженец Полтавской области. С первых дней полномасштабного вторжения он находился на передовой и защищал Украину от российской агрессии, сообщили в информагенстве Министерстве обороны Украины.

Сначала Бугор стоял на защите Киева, а когда оккупантов удалось выбить из области – отправился на Харьковщину.

Первый танк Сергей подбил украинской "Стугной" на расстоянии 5,5 км

Метким выстрелом он спас от вражеских обстрелов частные дома украинцев. Впоследствии Бугор установил собственный рекорд, уничтожив сразу 8 единиц российской бронетехники.

"Оккупанты пытались осуществить наступление на позиции 80-й бригады. Выбить наших и зайти в Верхнекаменку. Как раз в тот день я вышел на позицию вместо собратьев. Тогда мне удалось уничтожить восемь целей подряд… В семь утра началось движение. Сначала уехал бронетранспортер, загруженный пехотой. Но из-за местности я его упустил из виду. Вместо этого поймал на прицел и уничтожил БМП. Нас начали бить артиллерией и "Градами", а когда перестали, я снова увидел БТР с пехотой. Вот я его и разнес. Ребята говорили, что тела российских оккупантов разлетались так, словно кто-то штаны разбрасывает", - рассказал боец.

Следующими были танки

После этого к украинским позициям приблизились российские танки. Их не было видно, однако Сергей слышал рев двигателей. Впоследствии один из танков "перегазовал" и поднял пыль. В этот момент военный решил действовать.

"Поднялся дым, и я решил выстрелить, ориентируясь по нему. Взрыв, вспышка, понял, что попал. И тогда уже полезли танки. Я увидел орудие, которое выдвинулось и наводилось на наши позиции. Вот и ее хлопнул. Тут же рядом вылез третий танк, успевший скрыться в посадку. Но когда он заехал в разрыв между деревьями, не стало и его, как потом еще двух танков и грузовика с боекомплектом", – отмечает украинский защитник.

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