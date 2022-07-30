Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла в полтора раза 1 30.07.2022, 13:55

В тушении задействовано более 4-х тысяч человек.

Общая площадь лесных пожаров в России достигла 78,4 тыс. га. За сутки она увеличилась более чем в полтора раза (с 49,8 тыс. га), следует из данных Авиалесоохраны. В тушении задействовано более 4 тыс. человек, сообщает kommersant.ru.

За прошедший день в 20 регионах было ликвидировано 66 лесных пожаров на площади 1,6 тыс. га. Больше всего площадь возгораний выросла в Якутии — с 21,8 тыс. га до 47,9 тыс. га. Крупные лесные пожары также действуют в Магаданской области (11,3 тыс. га), Коми (7 тыс. га), Ханты-Мансийском автономном округе (4,4 тыс. га), на Чукотке (2,6 тыс. га) и в Хабаровском крае (1,8 тыс. га).

Пожароопасный сезон открыт в 83 регионах РФ. В семи уже введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В частности, он действует в Хабаровском крае и Якутии. Глава МЧС Александр Куренков упрекал руководителей регионов в отсутствии «должных мер» при тушении пожаров.

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