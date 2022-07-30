Какие банковские сервисы не работают в Беларуси с 30 июля — 1 августа 30.07.2022, 14:02

Опубликован полный список.

Белорусские банки вносят изменения в платежную систему. Сейчас проводятся технические работы, поэтому некоторые сервисы и услуги банков будут недоступны или будут работать с перебоями, пишет officelife.media.

С 1 августа белорусские банки переходят на международный стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли ISO 20 022.

СБЕР БАНК БЕЛАРУСЬ

30 и 31 июля в офисах банка не будут обслуживать клиентов. С 29 июля по 1 августа банк ограничивает проведение отдельных операций физлиц и юрлиц. С ограничениями можно подробно ознакомиться здесь.

ВТБ-БАНК

С 21:00 31 июля до 09:00 1 августа возможны перебои или недоступность систем «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк» для юридических и физических лиц.

БТА-БАНК

С 15:30 29 июля до утра 1 августа банк приостанавливает прием бездоговорных платежей от физлиц, юрлиц и ИП. Все пункты обмена валют 30 июля и 31 июля работать не будут.

БАНК БЕЛВЭБ

С 13:00 до 18:00 30 июля не будет работать система дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов. С 13:00 30 июля до 16:45 1 августа не будут проходить мгновенные платежи.

ТЕХНОБАНК

С 09:00 до 13:00 30 июля невозможно будет зайти в систему «Интернет-банк онлайн» и приложение «Технобанк-Бизнес».

МТБАНК

30 июля до 14:00 будут работать некоторые отделения и почти все обменные пункты. 31 июля несколько отделений будут работать по другому режиму.

БСБ-БАНК

С 30 июля по 1 августа приостановлена работа системы «Клиент-Банк» и онлайн-зачислений на карты. С 29 июля по 1 августа будет недоступна система мгновенных платежей.

БЕЛАРУСБАНК

С 16:15 29 июля до 16:45 1 августа банком не будет осуществлять платежные поручения клиентов через систему мгновенных платежей.

БЕЛАГРОПРОМБАНК

С 00:00 до 07:00 и с 22:00 до 23:50 31 июля временно невозможно будет сверять списки на зачисление для юридических лиц в системах «Интернет-Клиент» и «Мобильный банк», а также недоступны будут некоторые услуги для физлиц.

БАНК ДАБРАБЫТ

С 16:45 29 июля до 16:45 1 августа будут недоступны мгновенные платежи.

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