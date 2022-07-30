Россия боится попасть в «котел» на западном берегу Днепра 30.07.2022, 14:06

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Вице-канцлер минобороны Эстонии рассказал об оперативной обстановке под Херсоном.

По словам вице-канцлера по вопросам оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Лаури Абеля, российские вооруженные силы по-прежнему концентрируют усилия на полном захвате Донецкой области Украины, но в Москве растет обеспокоенность по поводу Херсонской области, где подразделения РФ на западном берегу Днепра могут оказаться в окружении.

"В настоящее время цель основных усилий российских вооруженных сил прежняя - они стремятся оккупировать весь Донбасс, т.е. Луганскую и Донецкую области. Там мы также видим повышенную интенсивность ударов большой дальности и повышенную интенсивность атак, в первую очередь для завоевания городов Северск и Бахмут", - сказал Абель на брифинге в эстонском оборонном ведомстве, сообщает err.ee.

Эти города разделяет всего 35 километров, и выход на эту линию откроет для России возможность атаковать в направлении Славянска и Краматорска - последних из до сих пор не завоеванных районов Донецкой области, после чего весь Донбасс окажется в руках России, пояснил Абель.

Украина готовится к контратаке в Херсоне

Абель также обратил внимание на сообщения о подготовке украинскими войсками крупной контратаки в Херсонской области, которая, по его словам, обещает стать новой горячей зоной боевых действий в ближайшем будущем, поскольку российские войска могут оказаться в ловушке на западном берегу Днепра.

Украинцы добились небольших успехов к западу и северу от Херсона. Однако для российской армии особенно болезненным стало разрушение Антоновского и еще одного важного моста через Днепр, что серьезно нарушает их логистику и в настоящее время является одной из самых больших военных проблем для РФ.

По словам Абеля, Россия приступила к переброске своих подразделений с востока Украины в Херсонскую и Запорожскую область, что указывает на то, что у России есть серьезные опасения.

Кроме того, российские подразделения пытаются создать дополнительные переправы через Днепр, построив понтонные мосты через реку. Но сделать это сложно, потому что ширина реки составляет почти километр, а ее берега во многих местах топкие.

Кроме того, украинские войска ведут там артиллерийский огонь по российским подразделениям.

"Таким образом, Россия опасается, что контингент на западном берегу Днепра может оказаться в "мешке" и будет уничтожен в ходе украинской контратаки", - сказал Абель.

У России есть проблемы и с персоналом

Кроме того, видно, что у российских вооруженных сил есть проблемы с военнослужащими, в первую очередь с заменой офицеров и специалистов, которые выбыли из строя, отметил Абель.

"Железо (военная техника и боеприпасы - ред.) у русских есть, с этих у них нет проблем. Да, они использовали очень большое количество высокоточных боеприпасов, но их заменили так называемые "глупые" бомбы, которые действуют не так точно, но все-таки пригодны для использования. Но главная проблема заключается в личном составе, в первую очередь офицерах и специалистах. Заменить их сложнее, потому что их обучение занимает много времени", - пояснил вице-канцлер.

По его словам, в российские силы действительно навербовали заключенных, которые проходят обучение в течение трех недель, но это рядовой состав и, по сути, пушечное мясо. "Но мыслящий состав, который на самом деле дает результат в войне, - это реальная проблема. И это больно. Заменить его не так просто", - отметил Абель.

Во-вторых, свидетельством крупных потерь России является то, что в армию якобы вербуют большое количество гражданских медиков, потому что военные госпитали не могут справиться с большим числом раненых, добавил Абель.

Цель российской артиллерии и ракет - западная военная помощь

Комментируя российские ракетные удары по украинской территории, Абель отметил, что их целями могут быть западная военная помощь, центры обучения украинских резервистов и подрыв боевого духа населения.

По словам Абеля, Россия очень обеспокоена массированной военной помощью Запада Украине, которая поступает в страну во все больших объемах. Он указал, в частности, на обещанные Словакией истребители, польские танки и поставляемые США пушки.

Непонятные точки поражения российских ракетных ударов свидетельствуют о том, что они пытаются атаковать промежуточные склады, где, по их мнению, может находиться западное оружие.

Другая косвенная цель ударов на большое расстояние - сорвать подготовку украинских резервистов, чтобы Украина не могла собрать большие силы для освобождения оккупированных территорий.

Последняя цель заключается в том, чтобы повлиять на волю к борьбе украинского народа, т.е. на желание бороться с противником и защищать свою родину, добавил Абель.

Вице-канцлер также отметил попытки России объединить оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей под названием "Таврической народной республики".

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