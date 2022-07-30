Глава британской разведки МИ-6: Армия РФ выдыхается, в Кремле — отчаяние 1 30.07.2022, 14:21

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Ричард Мур предрек поражение России.

Глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур заявил, что российская оккупационная армия выдыхается. В связи с этим отчаяние в Кремле растет.

Мур уверен, что россиянам не удастся одержать победу в войне, которую они развязали в Украине.

"(Силы российских войск, - ред.) выдыхаются...в Кремле растет отчаяние. Россия потеряла десятки тысяч солдат и использует оружие советских времен. Их устаревшие ракеты убивают и травмируют невинных украинцев. Россия не выиграет эту несправедливую войну. Великобритания продолжает поддерживать Украину", - написал глава МИ-6 в Twitter.

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