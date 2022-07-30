ВСУ уничтожили вражеские гаубицы «Акация» и взвод оккупантов на Краматорском направлении 1 30.07.2022, 14:33

Украинские артиллеристы выиграли «дуэль» с россиянами.

Российская артиллерия проигрывает более технологичному западному вооружению, которое есть у Вооруженных Сил Украины. Благодаря этому огневой взвод из состава 74 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ подчистую проиграл 28 июля контрбатарейную борьбу на Краматорском направлении.

Украинские воины уничтожили российские самоходные гаубицы, а также ликвидировали 9 оккупантов. Об этом пишет журналист Роман Цимбалюк.

"Артиллерия ВС РФ проигрывает более технологическим образцам вооружения ВС Украины. 28 июля в ходе контрбатарейной борьбы на Краматорском направлении был уничтожен огневой взвод из состава 74 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21005, Юрга) Центрального военного округа", - сообщил он.

В результате украинские воины уничтожили 2 самоходные гаубицы 2С3 "Акация", еще одну смогли сильно повредить. Ликвидированы также 9 российских оккупантов, еще 7 получили ранения.

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