Березина для Путина случится на Днепре? 1 30.07.2022, 14:39

Тактика уничтожения мостов может привести к разгрому врага.

Украинские войска уже не первый день наносят точные удары по стратегически важным мостам через Днепр в тылу российских оккупантов. Первым таким мостом, который перестал функционировать, стал Антоновский автомобильный мост. Был поврежден и железнодорожный мост через Днепр в этом же районе, а также мост через реку Ингулец, пишет «Белсат».

The aftermath. E97 bridge in Russian occupied Kherson seems to be impassable. https://t.co/U9VvkydQZM pic.twitter.com/sPvG9Iq38I — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 27, 2022

Россияне вынуждены строить понтонные мосты, чтобы как-то организовать снабжение для своих войск на правом берегу Днепра.

В результате украинских точечных ударов логистика российских оккупантов оказалась под угрозой – если мосты будут полностью уничтожены, то довольно многочисленная группировка войск без обеспечения будет вынуждена либо потерпеть поражение без помощи извне и сдаться в плен, либо бросить все тяжелое вооружение и как-то бежать на левый берег реки.

Таким образом, город Херсон может быть освобожден украинцами без больших потерь со стороны гражданского населения и украинских солдат.

Нечто подобное, подчеркивающее чрезвычайно большую роль мостов и коммуникаций для боевых действий, уже не раз случалось в военной истории мира. Давайте вспомним сколько подобных случаев.

День «Д» – изоляция района самой большой десантной операции в истории

После того, как в 1942 году американцы первый раз провели десантную операцию – в Африке, а в 1943 году потренировались с высадкой в Италии, в 1944 году перед союзниками возникла намного более сложная, масштабная и опасная задача. Войска США, Британии, Канады и Свободной Франции готовились к главному событию – высадке на территории оккупированной нацистами Франции.

Одной из самых опасных фаз высадки считался этап, когда часть войск уже высадилась, часть – нет, боеприпасы частично закончились, постоянного снабжения припасами еще нет, а здесь подходят немецкие танковые резервы и наматывают десантников на гусеницы.

Бомбардировка немецкого тыла самолетами союзников. Источник: d-dayinfo.org

В связи с этим была разработана отдельная операция, которая так и называлась: «План Транспорт». Дальнобойных ракет тогда еще у союзников не было, поэтому это была стратегическая бомбардировочная авиационная операция по уничтожению мостов, железнодорожных вокзалов, железнодорожных ремонтных мастерских и развязок в немецком тылу. Операцию разработали британские маршалы авиации Артур Теддер и Траффорд Ли-Мэллори и профессор Соломон Закерман.

Высадка прошла 6 июня 1944 года, но сотни американских и британских бомбардировщиков аж с февраля бомбили все важные транспортные объекты в немецком тылу, которые только могли обнаружить. Причем не только в районе будущей высадки, но по всей северной Франции, чтобы немцы не могли понять, где конкретно запланирован десант.

Во время 22 000 самолетовылетов на транспортную инфраструктуру немцев во Франции и Бельгии ко дню высадки сбросили более 75 000 тонн бомб. 51 самолет был утерян. Но это дало результат.

Нет мостов, нет железной дороги – и немецкие войска не успеют парировать высадку, атаковать на берегу еще малые десантные силы. Кроме того, тысячи немецких военных инженеров месяцами были вынуждены не строить укрепления на берегах Ла-Манша, а ремонтировать мосты и дороги.

«Налеты… остановили движение по всем основным линиям, береговая линия обороны оказалась отрезана от снабжения с тыла, крупные стратегические передвижения немецких войск по железной дороге практически не возможны на данный момент и останутся таковыми, пока налеты продолжаются с современной интенсивностью», — свидетельствует немецкий отчет того времени.

Когда высадка началась, к бомбардировщикам присоединились истребители и штурмовики, буквально терроризировавшие каждую машину, которую видели на дороге в немецком тылу. Это дало десантникам важное время для организации плацдармов, чтобы в полной боеспособности встретиться с танковыми силами вермахта и отбросить их.

Командующий немецкими войсками в Нормандии фельдмаршал Эрвин Ромель писал примерно через неделю: «Наши операции в Нормандии очень затруднены, и в некоторых местах сделались невозможными «.. В светлое время суток практически все наше дорожное движение остановлено сильными налетами бомбардировщиков и истребителей, в результате чего наши войска на поле боя парализованы, а враг может свободно двигаться».

Один из районов высадки союзников в Нормандии. Фото: US Coast Guard

«Немцев высадка в этом районе застала абсолютно не готовыми. Они решили держать свои танковые дивизии в резерве, поэтому им приходилось проходить довольно большое расстояние, чтобы вступить в бой… И мы методично били по мостам, которые могли быть на их пути», – рассказывал позже американский летчик, будущий генерал Джон Вовт.

В конце концов немцы не сумели отбросить союзников в море в первые дни высадки, а потом те перешли в решительное наступление и уже в конце августа освободили Париж.

Кровавая баня около двух мостов

В ноябре 1812 года армия императора Наполеона уже отступала из-под Москвы и была в Восточной Беларуси. Она еще оставалась мощной силой, но потеряла большинство солдат и голодала, значительная часть была небоеспособна, о дисциплине позабыли. При этом ей угрожали сразу три российские армии – фельдмаршала Кутузова с востока, адмирала Чичагова с юга и генерала Витгенштейна с севера.

Россияне угрожали полностью окружить отступающих — они уже были в Борисове, Минске и Витебске, когда армия Бонапарта была в десятках километрах на восток. Поэтому войска Чичагова смогли уничтожить мост в Борисове, через который как раз и собирался отступать Наполеон.

Однако великий корсиканец отправил кавалерию искать место для импровизированной переправы через Березину – и нашел его к северу от Борисова под деревней Студянка. Саперы начиная с 25 ноября работали в ледяной воде, но смогли навести два моста через реку шириной около 30 м. Одновременно Бонапарт организовал несколько обманных маневров, чтобы не дать русским понять, куда он планирует двигаться для переправы. Чичагов ошибся – и отвел основную часть своих войск на юг.

26-го переправа началась, но 27 ноября на обеих сторонах реки появились российские войска: и там, и там французам и их союзникам пришлось вести бой, охраняя переправу.

Два дня шла кровавая битва – не только днем, но и ночью. При этом на западном берегу Наполеону удалось отбросить русских, но на восточном его армии пришлось отступать.

«Все перемешалось в яростной драке. Мы не могли больше стрелять, дрались только штыками, прикладами… Груды людей лежали на берегу. Мы боялись осматриваться, чтобы не увидеть, что вокруг уже нет наших друзей. Вокруг была резня!»- вспоминал солдат одного из швейцарских полков наполеоновской армии.

Русские смогли поставить артиллерию уже так близко, чтобы обстреливать мосты, — это вызвало панику среди недисциплинированной части армии Наполеона, многие погибли в давке или упали и утонули в ледяной воде. Те, кто сохранил порядок, смогли отступить. Ночью мосты были сожжены по приказу Наполеона, чтобы русские с восточного берега не преследовали его армию.

Самые боеспособные силы французов и их союзников прорвались и отступили. Однако точные потери Бонапарта никогда не будут известны – возможно, погиб каждый второй, пишут историки.

Но Днепр – не Березина, а река намного шире. К тому же российские генералы – явно не Наполеоны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».