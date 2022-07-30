Как россияне убивали украинских пленных в Еленовке: детальное расследование 6 30.07.2022, 14:51

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Факты говорят о многом.

Почему гибель украинских пленных в Волновахской колонии у Еленовки не ракеты «М-31» от «Химарса», а крайне вероятно хладнокровно спланированное убийство, пишет украинский эксперт Кирилл Данильченко в статье на site.ua.

Об этом говорит многое.

Характер повреждений в зданиях. Отсутствие на телах сгоревших при жизни характерной «позы боксера». Сохранившиеся якобы после удара 90-кг боеголовками кровати.

Сразу предупреждаю — мы сознательно выбрасываем за скобки логику, по которой сама возможность удара по своим пленным (в то время как на линии фронта сотни целей, продолжается наступление по линии Северск-Соледар и т.д), должна вызывать сомнения в психическом здоровье утверждающего.

Так даже лучше — противник занял Углегорскую ТЭС и выходит на окраины Северска, а мы работаем по баракам у Донецка, где фронт стабилен. Слабоумие и отвага.

Пусть мы в этом разборе будет теми самыми бандеровцами, что готовы убить собственных людей, чтобы замарать Великую и Прекрасную Россию любой ценой.

Место удара.

Еленовка находится в 12 км от Марьинки, где проходит линия боевого соприкосновения. Сама Волновахская колония, расположена в зоне работы древних советских Д-20, 1956 года выпуска.

Зачем выпускать дефицитные ракеты по 160 тысяч долларов штука, по абсолютно неважной цели, для пусть какого-то наступательного ИПСО? Если можно было просто сравнять барак десятками прилетов чугуна в битый кирпич, нанести потери надзирателям, уничтожить администрацию. Комбинированный удар — целились по палачам, а попали по бараку. Случается на войне.

Но нет — якобы точные и одиночные прилеты по отдельно стоящему строению. Это как забивать гвозди микроскопом. Люди уже заперты в бараке, спешить бандеровцам некуда, реально было заровнять сотней снарядов все в хлам. Но тогда не получилось бы замазать западное тяжелое оружие, да?

Точка прилета

Крыша повреждена с восточной стороны, не с западной. Такой вот парадокс. Прилетели ракеты, которые до этого перерубили Антоновский мост вдоль будто сверлом и попадали в предыдущие отверстия, но вот тут почему-то угодили в восточную часть здания.

Что почему-то находится ближе к вышкам охраны на территории лагеря у администрации, с которых можно произвести выстрел, например из «Шмеля». А вот с запада прямого выстрела не сделаешь, там все закрыто промкой и гаражами.

Куда завернуло остатки крыши? На западную сторону. Где максимальный нагар на окнах от взрыва? На восточной стороне. Откуда должны были прийти украинские ракеты? С запада.

Характер повреждений

А что это, вообще было? Осколков от М31 GMLRS после трех десятков пораженных мостов и складов можно набрать сейчас вагон и маленькую тележку. Но что именно якобы прилетело в барак?

90-килограммовая голова, что прошив кровлю из гофрированного железа, оставила целыми кровати в помещении? Та самая, что пробивала бетонные плиты, анкера и тросы на Антоновском мосту как масло, оставляя дыры размером с грузовик. А тут пробила крышу и нет воронки, остались целыми кровати в радиусе десятка метров.

Нет, так не бывает.

Кассета? Нет изрешеченных элементов внутри и на остатках крыши, после взрыва суббоеприпасов. Копоть на окнах как от термобара. Часть тел обуглена как от термобара. Что это у вас за GMLRS, которой оставляет кровати целыми, но достигает температуры, что может обуглить человека?

Такого нет в природе.

Сейчас у нас простой выбор, как стрелка на двухпутной железной дороге — до того как россияне показали осколки ракет от GMLRS их могло быть больше.

Но теперь только два.

Ракеты выпустили ВСУ — это можно легко проверить, на консоли управления остаются данные по введенным координатам, можно допустить на объект независимую комиссию, которая изучит, что это за загадочные М31, что обугливают тела и оставляют целыми кровати.

Или россияне убили пленных, заметают следы, пытаясь подставить ВСУ. Отсутствие воронок и обильной кассетной сечки, восточная часть здания, близость к фронту, бредни россиян пропагандонов, которые еще в июне в своих анонимных ТГ каналах получали «данные разведки», что украинцы планируют удар по лагерю.

Все это прямо кричит о втором варианте.

Мы не знаем, что там произошло — закладка взрывчатки или выстрел из «Шмеля», для этого нужно попасть на объект. Но рано или поздно мы узнаем. Все причастные к этой бессудной казни понесут ответственность.

Уже были люди, считавшие, что могут могут пытать и добивать пулеметчика, кормить пленных погонами.

Были да сгнили.

Один любитель лифтов, один охранник и один куриный маршал, хотевший дойти до Рейкьявика, не дадут соврать.

Рано или поздно мы достанем всех, кто принимал участие в этом.

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